Jak stworzyć przytulną sypialnię na małym metrażu? Proste triki, które odmienią twoje wnętrze

Spis treści: Kolor ścian do sypialni - jaki wybrać? Odpowiednie oświetlenie Łóżko, czyli serce sypialni Sprytne meble i iluzje optyczne Detale, które tworzą dom

Kolor ścian do sypialni - jaki wybrać?

Zapomnij o micie, że małe wnętrza muszą być pomalowane na sterylną biel. Owszem, jasne kolory optycznie powiększają przestrzeń, ale to ciepłe, otulające barwy tworzą prawdziwą przytulność. Zamiast czystej bieli, postaw na jej złamane odcienie - śmietankowy, waniliowy czy kawę z mlekiem. Nie bój się też głębszych, nasyconych kolorów, takich jak szałwiowa zieleń, pudrowy róż czy gołębi błękit. Pomalowanie wszystkich ścian (a nawet sufitu!) na jeden, spójny kolor sprawi, że granice pomieszczenia się zatrą, tworząc efekt przytulnego kokonu.

Odpowiednie oświetlenie

Jedna, centralna lampa dająca ostre, zimne światło to największy wróg przytulności. Zamiast tego, postaw na kilka mniejszych punktów świetlnych, które stworzą warstwy i pozwolą ci sterować nastrojem. Niezbędna będzie lampka nocna na szafce lub kinkiet zamontowany na ścianie, dający miękkie światło idealne do czytania. Dodaj do tego lampę podłogową w rogu pokoju oraz girlandę świetlną typu "cotton balls" lub drobne lampki LED owinięte wokół ramy łóżka czy lustra. Pamiętaj, by wybierać żarówki o ciepłej barwie - to one tworzą relaksującą atmosferę.

Co zrobić, by sypialnia była przytulna? 123RF/PICSEL

Łóżko, czyli serce sypialni

W sypialni to łóżko gra pierwsze skrzypce, a w małym wnętrzu staje się najważniejszym elementem. To właśnie tutaj możesz zaszaleć z tekstyliami, które są esencją przytulności. Zainwestuj w dobrą jakościowo pościel - miękka bawełna, oddychający len czy przytulna flanela to strzał w dziesiątkę. Kluczem jest warstwowość: narzuć na kołdrę dekoracyjną kapę, dodaj kilka poduszek w różnych rozmiarach i fakturach, a na końcu niedbale rzuć gruby, wełniany pled lub koc z imitacji futra. Taki artystyczny nieład sprawi, że łóżko będzie wyglądało niezwykle zachęcająco.

Sprytne meble i iluzje optyczne

Na małym metrażu każdy centymetr jest na wagę złota, dlatego unikaj ciężkich, masywnych mebli. Wybieraj te o lekkiej konstrukcji, na smukłych nóżkach, które "unoszą" je nad podłogą i dodają wnętrzu oddechu. Zamiast tradycyjnych szafek nocnych, rozważ wiszące półki lub małe, okrągłe stoliczki. Absolutnym must-have jest lustro - powieszone naprzeciwko okna odbije światło i optycznie powiększy pokój. Wykorzystaj też przestrzeń pionową, montując na ścianach półki na książki czy drobiazgi, co pozwoli ci zachować porządek na podłodze.

Detale, które tworzą dom

To właśnie drobiazgi sprawiają, że sypialnia staje się "twoja". Na podłodze, obok łóżka, połóż miękki dywanik, by twój pierwszy krok o poranku był przyjemnością. W oknach powieś długie, lejące się zasłony, które dodadzą wnętrzu miękkości. Nie zapomnij o roślinach - nawet mała doniczka z zielonym akcentem ożywi przestrzeń. Całość uzupełnij o osobiste akcenty: ulubione zdjęcia, grafiki i zapach - świeca sojowa lub dyfuzor z olejkami eterycznymi (lawenda, drzewo sandałowe) sprawią, że twoja sypialnia będzie nie tylko piękna, ale i kojąca dla zmysłów.

