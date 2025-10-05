Balsam dla jelit w słoiczku. Św. Hildegarda wiedziała, jak połączyć zdrowie ze smakiem

Karolina Woźniak

Gruszka - owoc lekki i delikatny - w połączeniu z aromatycznymi ziołami staje się czymś więcej niż deserem. Św. Hildegarda z Bingen już w średniowieczu podkreślała, że natura kryje w sobie lekarstwo na wiele dolegliwości, a prosty mus gruszkowo-ziołowy może wspierać organizm od środka. To nie tylko kulinarna ciekawostka z dawnych czasów, ale także naturalny sposób na poprawę trawienia, wzmocnienie odporności i wprowadzenie do codzienności odrobiny harmonii. Ten przepis łączy w sobie zdrowotną mądrość sprzed wieków z przyjemnością smaku, która sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i w wyjątkowe chwile.