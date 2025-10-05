Balsam dla jelit w słoiczku. Św. Hildegarda wiedziała, jak połączyć zdrowie ze smakiem

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Gruszka - owoc lekki i delikatny - w połączeniu z aromatycznymi ziołami staje się czymś więcej niż deserem. Św. Hildegarda z Bingen już w średniowieczu podkreślała, że natura kryje w sobie lekarstwo na wiele dolegliwości, a prosty mus gruszkowo-ziołowy może wspierać organizm od środka. To nie tylko kulinarna ciekawostka z dawnych czasów, ale także naturalny sposób na poprawę trawienia, wzmocnienie odporności i wprowadzenie do codzienności odrobiny harmonii. Ten przepis łączy w sobie zdrowotną mądrość sprzed wieków z przyjemnością smaku, która sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i w wyjątkowe chwile.

Nie dżem, nie konfitura. Mus od św. Hildegardy to doskonałe wsparcie dla jelit
Nie dżem, nie konfitura. Mus od św. Hildegardy to doskonałe wsparcie dla jelit123 rf123RF/PICSEL

Mniszka z holistycznym podejściem do zdrowia

Św. Hildegarda z Bingen była niezwykłą postacią średniowiecza - mniszką benedyktyńską, mistyczką, uznaną wizjonerką, a także jedną z pierwszych kobiet, które pozostawiły po sobie bogaty dorobek naukowy i medyczny. Uważała, że ciało, dusza i natura stanowią jedność, a zdrowie człowieka zależy od tego, czy osiągnie się harmonię między nimi. W swoich pismach łączyła obserwacje przyrody z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi diety, ziół i stylu życia. Do dziś jej receptury inspirują zarówno zwolenników medycyny naturalnej, jak i osoby poszukujące bardziej holistycznego podejścia do zdrowia. Jeden z jej przepisów na gruszkowo-ziołowy mus idealnie nada się na jesienną porę jako naturalne wzmocnienie odporności oraz ulgę dla jelit i żołądka.

Zobacz również:

Domowy syrop pomoże usunąć wydzielinę, uporać się z kaszlem i bólem gardła.
Porady

Zapomnij o kaszlu, katarze i bólu gardła. Pięć domowych syropów na przeziębienie

Magdalena Kowalska
Magdalena Kowalska

Pyszny mus jako wsparcie odporności i zdrowia jelit

Ręce osoby w szarym swetrze i beżowym fartuchu w kropki trzymają drewnianą miskę z kilkoma gruszkami oraz jabłkiem, dodatkowo jedna gruszka została wyjęta z miski i przytrzymywana drugą ręką.
Wystarczy kilka gruszek i ziół, by stworzyć prozdrowotny musCanva ProINTERIA.PL

Gruszkowo-ziołowy mus św. Hildegardy kryje w sobie mnóstwo zdrowotnych właściwości:

  • Wsparcie dla jelit i układu pokarmowego:
  • gruszki dostarczają błonnika, który reguluje pracę jelit i wspiera florę bakteryjną,
  • korzeń lukrecji działa osłaniająco na błony śluzowe, łagodzi podrażnienia i może wspomagać regenerację jelit,
  • wszewłoga górska w medycynie hildegardowej uznawana była za roślinę "oczyszczającą" i poprawiającą trawienie.
  • Działanie przeciwzapalne i ochronne:
  • miód to naturalny antybiotyk - wzmacnia odporność i działa przeciwzapalnie,
  • galgant i cząber mają właściwości antyseptyczne oraz mogą ograniczać namnażanie niekorzystnych bakterii w jelitach.
  • Wsparcie dla odporności: połączenie miodu, gruszek i przypraw korzennych dostarcza antyoksydantów, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, lukrecja dodatkowo wspiera układ immunologiczny poprzez swoje związki aktywne (glicyryzyna).
  • Lepsze krążenie i energia życiowa: galgant pobudza krążenie, dodaje energii i poprawia ukrwienie, co w tradycji Hildegardy miało "rozgrzewać organizm od środka".
  • Równowaga jelita-mózg: regularne wsparcie jelit błonnikiem i substancjami regenerującymi (jak lukrecja) może korzystnie wpływać na samopoczucie, koncentrację i poziom energii.
  • Naturalne wsparcie w okresach osłabienia: mus działa jak łagodny tonik wzmacniający, który można przyjmować codziennie - rano w małej dawce pobudza, a wieczorem wspiera trawienie i regenerację organizmu.

Mus gruszkowo-ziołowy od św. Hildegardy - przepis

Słoik domowego dżemu umieszczony w okrągłym wiklinowym koszyku pośród zielonej trawy, dżem posiada łyżeczkę w środku, w tle widoczny żółty mniszek lekarski.
Mus gruszkowo-ziołowy to absolutny hit na jesieńafrica-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy)123RF/PICSEL

Składniki

  • 8 średnich gruszek (najlepiej niepryskanych
  • 15 g cząbru ogrodowego
  • 22 g korzenia lukrecji
  • 28 g korzenia galgantu
  • 35 g wszewłogi górskiej
  • 8–10 łyżek miodu
1 godz. 0 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Obrać gruszki, usunąć gniazda nasienne.
  2. Ugotować je w garnku do miękkości.
  3. Odsączyć i zblendować na gładki mus.
  4. Zioła utrzeć w moździerzu na proszek
  5. Miód lekko podgrzać.
  6. Wszystko razem dokładnie wymieszać.
  7. Przełożyć do wyparzonych słoiczków.
  8. Gdy ostygnie, przechowywać w lodówce.

Stosować solo, po jednej łyżeczce rano i wieczorem, w okresach osłabienia można także popołudniu. Profilaktycznie można dodawać go do owsianek czy na bułkę.

"Ewa gotuje": Scarpaccia z cukiniiPolsat

Najnowsze