Nałóż tę mieszankę na materac. Nie masz pojęcia, co się w nim kryje
Dbanie o komfort podczas snu jest niezwykle istotne do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Poza regularną zmianą pościeli i wietrzeniem sypialni, konieczne jest również czyszczenie materaca. Jeśli nie posiadasz specjalnego urządzenia oraz środków odplamiających, pomocy będzie jeden produkt, który kupisz w sklepie za grosze. W mig usunie zabrudzenia i przywróci materacowi świeżość.
Spis treści:
- Dlaczego czyszczenie materaca to konieczność?
- Czyszczenie materaca sodą oczyszczoną
Dlaczego czyszczenie materaca to konieczność?
Czy wiedzieliście, że przeciętny człowiek w łóżku spędza około 1/3 swojego życia? Sen jest nieodłącznym, bardzo ważnym elementem doby, który ma zapewnić nam regenerację i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. To, ile godzin śpimy i jak się wysypiamy przekłada się w ogromnym stopniu na zdrowie, samopoczucie jak również wygląd. Poza codziennymi rytuałami, które zapewniają lepszą jakość snu, konieczne jest także codzienne wietrzenie sypialni i częste zmienianie pościeli. Na prześcieradle czy poszewkach pozostaje bowiem masa zanieczyszczeń - nie tylko kurz czy roztocza, ale nawet pot, mocz czy ludzki naskórek. Nie każdy jednak pamięta o tym, że materac ukryty pod prześcieradłem jest siedliskiem bakterii i powinien być raz na jakiś czas oczyszczony. Najprościej byłoby umyć go specjalnym odkurzaczem piorącym, ale jeśli nie masz takiego sprzętu, możesz poradzić sobie w inny, zdecydowanie mniej kosztowny sposób.
Czyszczenie materaca sodą oczyszczoną
Soda oczyszczona to jeden z uniwersalnych i wszechstronnie działających specyfików, który pomoże uporać się z codziennymi porządkami. Doskonale usuwa m.in. zabrudzenia, kamień i osady. Polecana jest również jako naturalny odplamiacz do tkanin. Jeśli na twoim materacu widnieją plamy, przygotuj i nałóż na nie domową pastę odplamiająco-dezynfekującą. Aby zrobić taki środek potrzebne będzie:
- Soda oczyszczona
- Ocet spirytusowy
- Woda utleniona
- 2 łyżki sody należy wymieszać z 1 łyżką octu i 3 kroplami wody utlenionej, tak aby powstała gęsta pasta.
- Środek nałożyć na plamy i pozostawić na minimum 30 minut.
- Po tym czasie zetrzeć wilgotną ściereczką, w razie potrzeby doczyścić szczoteczką.
Materac możesz też odświeżyć w całości za pomocą tych trzech specyfików. W tym celu należy posypać go równomiernie niewielką ilością sody, w następnie spryskać mieszanką octu oraz wody utlenionej (w pojemniku z atomizerem). Odczekać kilka godzin, a po tym czasie wytrzeć wilgotną ściereczką i pozostawić do wyschnięcia. Na sam koniec koniecznie go odkurz. Materac będzie czysty, odświeżony i zdezynfekowany.