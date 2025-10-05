Czy wiedzieliście, że przeciętny człowiek w łóżku spędza około 1/3 swojego życia? Sen jest nieodłącznym, bardzo ważnym elementem doby, który ma zapewnić nam regenerację i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. To, ile godzin śpimy i jak się wysypiamy przekłada się w ogromnym stopniu na zdrowie, samopoczucie jak również wygląd. Poza codziennymi rytuałami, które zapewniają lepszą jakość snu, konieczne jest także codzienne wietrzenie sypialni i częste zmienianie pościeli. Na prześcieradle czy poszewkach pozostaje bowiem masa zanieczyszczeń - nie tylko kurz czy roztocza, ale nawet pot, mocz czy ludzki naskórek. Nie każdy jednak pamięta o tym, że materac ukryty pod prześcieradłem jest siedliskiem bakterii i powinien być raz na jakiś czas oczyszczony. Najprościej byłoby umyć go specjalnym odkurzaczem piorącym, ale jeśli nie masz takiego sprzętu, możesz poradzić sobie w inny, zdecydowanie mniej kosztowny sposób.