Jak umyć samochód podczas mrozu? Bez tych wskazówek ani rusz!

Zima to trudna dla kierowców pora roku. Krótki dzień, często fatalne warunki drogowe i sporo zanieczyszczeń na drogach sprawiają, że jazda staje się bardziej niebezpieczna, a utrzymanie samochodu we względnej czystości bywa niekiedy niemożliwe. Powszechnie odradza się mycia aut podczas mrozów. Eksperci przekonują jednak, że mimo niskich temperatur można i warto regularnie myć swój pojazd - resztki błota pośniegowego i soli z dróg łatwo bowiem łapią się karoserii i wnikają w różne zakamarki. Jak więc umyć samochód podczas mrozu?

Jak myć samochód podczas mrozu?

Aby mycie pojazdu podczas trwających mrozów miało sens, najlepiej zaplanować je przed dłuższą podróżą - wówczas ogrzane powietrzne w kabinie sprawi, że woda z uszczelek będzie mogła odparować. Nigdy nie powinno się myć auta wieczorem i zostawiać go na całą noc na mrozie. Rano będziemy mieć bowiem problem z dostaniem się do pojazdu.

Reklama

W trakcie trwania siarczystych mrozów, brudne auto najbezpieczniej będzie oddać do myjni automatycznej. Profesjonalne szczotki i woda tryskająca pod wysokim ciśnieniem sprawią, że sól oraz błoto zostaną dokładnie wypłukane, a auto dodatkowo osuszone.

Zdjęcie Zimą korzystanie z myjni automatyczna będzie dużo lepszą opcją / 123RF/PICSEL

Zasady mycia samochodu zimą

Wybierając się na myjnię warto dobrze będzie wziąć ze sobą smar silikonowy oraz ściereczkę z mikrofibry.

Zanim oddamy samochód do mycia dobrze jest przetrzeć wszystkie uszczelki, a potem zabezpieczyć je smarem. Jest on łatwo dostępny i niedrogi - koszt jednego pojemnika do kilkanaście złotych. Sprawdzi się również jako profilaktyka w przypadku zamków, które lubią zamarzać.

Na sam koniec mycia pojazdu warto zaaplikować na karoserii specjalny wosk, który zminimalizuje nadmierne osadzaniem się zanieczyszczeń, a także ochroni przez uszkodzeniami spowodowanymi działaniem soli.

Należy pamiętać, że podczas zimowego mycia samochodu zależy omijać komorę silnika. Resztki zamarzniętej wody mogą bowiem doprowadzić do zniszczeń i pęknięć przewodów elektrycznych.