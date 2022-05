Kuchenny okap odpowiedzialny jest za odprowadzenia powstających podczas gotowania oparów. Urządzenie zasysa powietrze, odprowadzając je na zewnątrz. Wraz z powietrzem do okapu trafia jednak mnóstwo kurzu, tłuszczu i wilgoci, które osiadają się kolejno na wszystkich elementach wyciągu. Dlatego też o okap trzeba zadbać. Oto, jak to zrobić.

Jak często myć okap?

Warto wyrobić sobie nawyk regularnego czyszczenia okapu w kuchni. Dzięki temu nie będziemy musieli walczyć z trudnym do usunięcia, zaschniętym osadem. Najlepszym rozwiązaniem jest przetarcie urządzenia każdorazowo po użyciu. Głębokie czyszczenia warto wykonać przynajmniej raz w miesiącu.

Jak się jednak okazuje, czyszczenie okapu wcale nie jest tak skomplikowaną sprawą, jak mogłoby się wydawać. Do jego dokładnego wyszorowania nie potrzeba również drogich środków czystości. Wystarczą sprawdzone, domowe sposoby.

Domowe sposoby na czyszczenie okapu kuchennego

Przed przystąpieniem do prac warto przygotować niezbędne produkty. W walce z zabrudzonym okapem świetnie pomoże bowiem oliwa z oliwek. Przyda się również soda, ocet, woda, gąbka, ściereczka z mikrofibry oraz butelka ze spryskiwaczem.

Najbardziej widoczną część, czyli zewnętrzną część okapu, można wyczyścić przy pomocy wody z octem. Płyny należy zmieszać, a następnie roztwór wlać do spryskiwacza. Ocet jest doskonałym pochłaniaczem tłuszczu i brudu.

Soda oczyszczona dokładnie wyczyści filtr

Kolejnym krokiem jest dokładnie wyczyszczenie kratki, gdyż to właśnie na niej kryje się najwięcej zabrudzeń. W tym przypadku świetnie sprawdzi się soda oczyszczona. Do dużego garnka wlewamy wodę, rozpuszczamy w niej ok. 100 g sody (jedno opakowanie) i gotujemy. Filtr umieszczamy w misce i zalewamy go przygotowaną mieszanką. Najlepiej, gdyby był całkowicie zanurzony. Pozostawiamy na 10 minut, a następnie dokładnie osuszamy.

Oliwą z oliwek wyczyścimy zarówno kratkę, jak i zewnętrzną obudowę okapu. Wystarczy nanieść ją na gąbkę lub ściereczkę i polerować. Systematyczne przecieranie sprawi, że kuchnia będzie już zawsze zachwycać nasze oko.

