Nie jest to uwielbiana czynność, ale stanowi podstawę utrzymania higieny w łazience. Regularne czyszczenie toalety pozwala na zachowanie w pomieszczeniu świeżego zapachu i czystości. To kluczowe ze względów higienicznych, ponieważ nawet niewielkie zaniedbania tworzą środowisko idealne do rozwoju szkodliwych bakterii.

Codziennie warto wykonać szybkie szczotkowanie przy użyciu niewielkiej ilości środków myjących. Zajmie to nie dłużej niż kilka minut, więc nawyk ten łatwo będzie wprowadzić nawet przy napiętym terminarzu. Raz w tygodniu należy przeprowadzić dokładnie mycie muszli klozetowej, aby zapobiegać powstawaniu trudnych do usunięcia osadów i nagromadzeniu innych zabrudzeń. Im dłużej będziemy to odwlekać, tym trudniej będzie doprowadzić toaletę do porządku.