Do zalania piwnicy dochodzi najczęściej na skutek bardzo obfitych opadów deszczu , roztopień lub awarii rur kanalizacyjnych i wodociągowych . Czasami zdarza się również, że woda pojawia się w piwnicy z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu , na którym osadzone są fundamenty budynku, do którego przynależy piwnica.

Z kolei gdy mowa o domach wolnostojących, jedna z przyczyn przedostawania się wody do piwnicy może być nieszczelność fundamentów i ścian oraz brak izolacji termicznej , czego pokłosiem jest nagromadzanie się wilgoci. Do takiego stanu rzeczy może się również przyczyniać zbyt wysoki poziom wód gruntowych , zwłaszcza jeśli nie posiadamy odpowiedniego systemu drenażu .

Osuszanie zalanej piwnicy nie jest czynnością łatwą i pozwalającą szybko uzyskać zadowalające efekty, dlatego przystępując do takich prac, powinniśmy uzbroić się w cierpliwość. Zanim zaczniemy opróżnianie wody z piwnicy i jej osuszanie, należy zidentyfikować przyczynę zalania, a następnie ją wyeliminować, o ile to w ogóle możliwe.

Rzecz jasna, na pierwszym miejscu zawsze stawiamy swoje bezpieczeństwo , dlatego jeśli poziom wody jest bardzo wysoki, powinniśmy poczekać do momentu, aż nieco opadnie, nie stwarzając zagrożenia dla naszego zdrowia.

Najczęściej do zalania piwnicy dochodzi na skutek obfitych opadów deszczu 123RF/PICSEL

Po dokładnym usunięciu zgromadzonej wody możemy przystąpić do osuszania piwnicy . Z powierzchni ścian pozbywamy się wilgoci i można to zrobić przy użyciu dużych gąbek, mopa lub suchych ścierek . Na zawilgocone ściany warto również skierować włączony wentylator , który zdecydowanie przyspieszy proces osuszania.

Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają, a więc nie mamy do czynienia z opadami deszczu lub śniegu, zadbajmy o odpowiednią wentylację piwnicy. W tym celu wietrzenie piwnicy przeprowadzamy poprzez otwarcie jej drzwi i okien, co poprawi cyrkulację powietrza.