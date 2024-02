Spis treści: 01 Jak zadbać o rododendrony na wiosnę? Wykonaj prosty zabieg

Rododendrony to zdecydowanie jedne z najpiękniejszych krzewów ozdobnych. Swoje piękno w całej okazałości prezentują w maju i czerwcu - to wtedy przypada pełnia ich kwitnienia. Jeśli zapewnimy roślinie odpowiednie warunki, w tym stanowisko i kwaśną ziemię, odwdzięczą się pięknym wyglądem. Kwiaty rododendronu przypominają róże, dlatego roślina często jest określana mianem "różanego drzewka".

Roślina cieszy się w Polsce ogromną popularnością, jednak ma dość specyficzne wymagania co do gleby i pielęgnacji. Jeśli zależy nam, by rododendron również tej wiosny wprawiał nas w zachwyt, zadbajmy o niego już w najbliższym czasie.

Jak zadbać o rododendrony na wiosnę? Wykonaj prosty zabieg

Pielęgnacja rododendronów wiosną do uciążliwych nie należy. Gdy wykonamy wiosenne odchwaszczenie gleby, warto delikatnie rozgrabić starą ściółkę. Jeśli jest zniszczona, należy podsypać dookoła rośliny próchnicę, obornik, kwaśną ziemię lub specjalne podłoże do rododendronów.

Nawożenie rośliny rozpoczyna się najczęściej w kwietniu, a kończy w połowie lipca. W tym czasie stosuje się nawozy azotowe, z kolei od sierpnia do września można zacząć podawać nawozy jesienne, bogate w inne składniki. Jeśli poszukujemy taniego rozwiązania, idealnym nawozem na czas wiosenno-letni jest siarczan amonu. To nawóz azotowy zakwaszający glebę. Z kolei jesienią zamieniamy go na siarczan potasu, który nie dostarczy aż tak dużych dawek azotu. Odpowiednie nawożenie sprawi, że roślina będzie odpowiednio wzmocniona i odporna na choroby. Jednak co za dużo to niezdrowo: pamiętajmy, aby nie nawozić rododendronów na zapas i stosujmy dawki wskazane przez producenta.

Rododendrony nie wymagają corocznego przycinania - wystarczy im tylko przycinanie redukujące. Jeżeli krzew jest przemarznięty po zimie lub częściowo suchy, trzeba wyciąć wszystkie suche gałęzie, a resztę rośliny o połowę przyciąć. Zabieg cięcia należy wykonać w marcu i kwietniu.

Rododendrony: stanowisko, podlewanie

Klimat w wielu regionach Polki nie jest dla rododendronów zbyt przyjazny. Różaneczniki i azalie najlepiej rosną w północno-zachodniej i zachodniej części kraju, gdzie jest duża wilgotność, a zimy są łagodne. Różaneczniki należy sadzić w półcienistym i osłoniętym miejscu, które będzie dla nich "zasłoną" przed wiatrem czy mrozem, a latem - przed intensywnym słońcem. Dobrze sadzić je w okolicy zbiorników wodnych czy w bliskim sąsiedztwie iglaków.

Odpowiednie stanowisko to nie wszystko. Rododendron jest również wymagający, jeśli chodzi o podlewanie. Roślina lubi wilgoć, dlatego należy ją podlewać tak często, aby ziemia była zawsze wilgotna. Nie możemy jednak doprowadzać do tego, by była mokra czy sucha. To z pewnością niekorzystnie wpłynie na krzew.

Ziemię najlepiej odchwaszczać ręcznie ze względu na płytki system korzeniowy. Jeśli zdecydujemy się robić to mechanicznie, możemy przez przypadek uszkodzić korzenie. Chwasty należy usuwać na bieżąco. Jeśli zaniedbamy tę czynność, później może być dość trudno usunąć chwasty wyrośnięte, mające duży system korzeniowy. Wówczas możemy uszkodzić korzenie rododendronu.

