Pośpiech nie popłaca. Oto najlepszy termin na pierwsze koszenie trawy po zimie

Oprac.: Joanna Leśniak Porady

Mimo że wiosna to czas intensywnego przeprowadzania licznych prac na własnym podwórku, wielu ogrodników z utęsknieniem wypatruje tego momentu. Szczególną opieką o tej porze roku należy otoczyć trawnik, by rósł bujnie i w sezonie prezentował się okazale. Naturalną koleją rzeczy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, kiedy kosić trawę po zimie. Niech nie zwiodą cię wczesne oznaki wiosny. Od wyboru terminu pierwszego koszenia trawnika zależy utrzymanie go w dobrej kondycji.

Zdjęcie Kiedy kosić trawę na wiosnę? / 123RF/PICSEL