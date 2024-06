Działka ROD: Co warto wiedzieć?

Historia ogródków działkowych sięga XIX wieku - to wtedy dostrzeżono potrzebę stworzenia miejsc, w których "mieszczuchy" mogłyby obcować z naturą, pielęgnować własne rośliny, hodować warzywa i owoce. Pierwszy ogród utworzono w 1821 roku w Danii, pierwszy polski ROD pojawił się trzy lata później w miejscowości Koźmin Wielkopolski. Co ciekawe, funkcjonuje on po dzień dzisiejszy.