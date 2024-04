Jak przygotować drewniane ogrodzenie do malowania

Malowanie drewnianego ogrodzenia może się nieco różnić w zależności, czy mamy do czynienia z zupełnie nowym płotem, czy może z leciwym, wysłużonym i zniszczonym . W pierwszym przypadku s urowe drewno wystarczy na początek delikatnie wyszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, o ile producent ogrodzenia już tego wcześniej nie zrobił.

Jeśli mamy zamiar dokonać renowacji starego ogrodzenia , to pierwszy etap polega na bardzo dokładnym pozbyciu się z niego m.in. mchu, kurzu i wszelkiego rodzaju innych zabrudzeń . Jeśli posiadamy tzw. myjkę ciśnieniową, z powodzeniem możemy jej użyć do czyszczenia ogrodzenia. Po tym zabiegu drewno powinno wyschnąć.

Kolejny krok to usunięcie z płotu starej farby i ewentualnie pozostałych środków, które były naniesione w celu zaimpregnowania drewna. Tę czynność powinniśmy wykonać bardzo dokładnie, ponieważ chcąc ponownie odpowiednio zabezpieczyć ogrodzenie, środek impregnacyjny musi mieć możliwość wsiąknięcia w głąb drewna . Pozbywania się warstw wierzchnich z drewnianego ogrodzenia możemy dokonać przy użyciu np. szlifierki oscylacyjnej z papierem ściernym.

Gdy ogrodzenie zostanie odpowiednio wyszlifowane i oczyszczone z pozostałości, czas na przygotowanie warstwy izolacyjnej w postaci naniesienie impregnatu do drewna. Impregnaty do drewna muszą spełniać podstawową funkcję - przeciwdziałać przenikaniu wody do wnętrza drewna.