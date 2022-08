Ukąszenia komarów

Porady Sprytna pułapka na mole. Zmieszaj te dwa produkty Nie da się ukryć, że komary to istne utrapienie. Często zakłócają spokojny sen, przeszkadzają podczas spacerów, czy też uniemożliwiają spędzenie wieczoru na tarasie.

Już samo latanie komarów nad głową staje się nie do zniesienia, a jeszcze gorzej jest w przypadku ukąszenia. Na skórze pojawia się bąbel i obrzęk, a towarzyszy im ból i swędzenie. Objawy są dokuczliwe, ale dzięki domowym sposobom można z nimi walczyć.

Za dokuczliwe ukąszenia, a raczej ukłucia, są odpowiedzialne komarzyce. Mają one aparat gębowy typu kłująco-ssącego, za pomocą którego pobierają potrzebną do wyprodukowania jaj krew. W zamian wstrzykują ślinę zawierającą substancje, które umożliwiają im wyssanie pokarmu. Reakcja na nią jest kwestią indywidualną. Niektórzy zauważają jedynie typowe objawy, a u innych pojawia się silna reakcja alergiczna.

Co odstrasza komary?

Organizm przed wpuszczoną przez komara śliną od razu zaczyna się bronić. Działa ona zapalnie, ale ma również właściwości alergizujące. W związku z tym zostaje wydzielona histamina, a na skórze pojawia się swędzący bąbel.

U wielu osób pojawia się odruch drapania, który wbrew pozorom wcale nie pomaga. Ciężko jest się temu oprzeć, ale trzeba mieć na uwadze, że w ten sposób bakterie mają ułatwiony dostęp do rany.

Zdjęcie Za dokuczliwe ukąszenia, a raczej ukłucia, są odpowiedzialne komarzyce / 123RF/PICSEL

By chronić się przed ukąszeniami, warto wiedzieć, co odstrasza komary. Uznaje się, że unikają one pewnych zapachów. Warto więc posadzić w ogródku lub uprawiać w donicach lawendę wąskolistną, pelargonię bluszczolistną, miętę pieprzową, tymianek, czy też kocimiętkę. Dzięki nim przebywanie na świeżym powietrzu może stać się znacznie przyjemniejsze.

Poza tym sprawdzą się olejki eteryczne. Można je wymieszać z wodą i spryskać tak przygotowanym roztworem przestrzeń wokół siebie. Zadziała m.in. olejek cynamonowy, cytrynowy, lawendowy, miętowy, czy też goździkowy.

Co zrobić, by ukąszenia komarów nie swędziały?

Istnieje kilka sposobów, dzięki którym można zniwelować uczucie swędzenia, a co za tym idzie, zminimalizować ryzyko wystąpienia zakażeń bakteryjnych. Jednym ze sposobów jest zastosowanie sody oczyszczonej. Wystarczy wymieszać ją z wodą, by powstała pasta i nałożyć ją w miejsce ukąszenia. Po upływie 20-30 minut można ją zmyć wodą. Po tym czasie uciążliwe swędzenie powinno ustąpić. Innym sposobem jest rozpuszczenie sody w wodzie. Przykładanie wacika nasączonego w tak przygotowanym roztworze również jest skutecznym sposobem w walce ze swędzącymi bąblami po ukąszeniu komara.

Podobnie zadziała pasta z aspiryny. Wystarczy rozkruszyć tabletkę, wymieszać ją z wodą i nałożyć na swędzącego bąbla. Ulga powinna przyjść już po kilku minutach. Swędzenie zniweluje również ocet. Posmarowanie nim ukąszenia sprawi, że świąd zniknie.

Zdjęcie W walce ze swędzącymi bąblami po ukąszeniu komara może pomóc cebula / 123RF/PICSEL

Pomocne mogą okazać się również olejki eteryczne. Warto jednak pamiętać, by przed aplikacją na swędzące miejsce sprawdzić, czy na pewno olejek może być stosowany na skórę. Wiele osób poleca olejek z drzewa herbacianego oraz olejek lawendowy. Poza tym, by pozbyć się swędzenia po ukąszeniu komara, można zastosować sok z cytryny lub limonki. Przemycie nim skóry działa odkażająco i przy okazji łagodzi stan zapalny. Zaleca się, by po takim zabiegu unikać słońca, by nie narazić się na poparzenie słoneczne.

Domowym sposobem na ukąszenia komarów jest posmarowanie skóry miodem. W ten sposób można przyspieszyć gojenie rany i pozbyć się swędzenia. Podobnie zadziała natka pietruszki oraz bazylia. Wystarczy rozetrzeć listki w taki sposób, by powstała z nich delikatna masa. Po nałożeniu na swędzącego bąbla powinna przynieść ulgę.

Poza tym sprawdzi się przyłożenie plasterka ziemniaka lub cebuli. By pozbyć się zaczerwienienia i swędzącego bąbla, warto w miejsce ukąszenia przyłożyć kostkę lodu, ale oprócz tego pomocna będzie ostudzona torebka po parzeniu herbaty.

