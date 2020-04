Jak zrobić ocet jabłkowy?

Niszczy bakterie, pasożyty i wirusy. Hamuje apetyt, przyspiesza proces odchudzania, leczy wypryski, kaszel i oparzenia słoneczne. Stosowany jest również w celu poprawy stanu włosów i cery. Ocet jabłkowy ma naprawdę mnóstwo zalet. Czy wiesz, że możesz zrobić go w domu?

Zdjęcie Ocet jabłkowy to prawdziwa witaminowa bomba! /123RF/PICSEL

Jak zrobić domowy ocet jabłkowy?

Do zrobienia octu potrzebować będziesz ekologicznych jabłek, najlepiej prosto od rolnika, niepryskanych. Rozpoznasz je po plamkach, naroślach, różnym kształcie. Każde jabłko podziel na cztery równe części, usuń gniazda nasienne, pokrój na cieniutkie plastry i rozdrobnij w mikserze.



Tak przygotowaną "papkę" przełóż do czystego słoja i zalej przegotowaną, mocno posłodzoną i ostudzoną wodą. Słój postaw w ciepłym i ciemnym miejscu.



Codziennie przez ok. trzy tygodnie mieszaj jabłka i dbaj, by w słoju nie tworzyła się pleśń. Obecność piany jest natomiast zjawiskiem całkowicie naturalnym! Po trzech tygodniach na powierzchni utworzy się "matka octowa".

Czym jest matka octowa?

Matka octowa to substancja złożona z celulozy, drożdży i bakterii octowych. Pojawia się często pod koniec fermentacji octowej, a w dotyku przypomina... meduzę.

Kiedy ocet jest gotowy?

Domowy ocet jest gotowy, gdy płyn... zaczyna pachnieć octem! Możesz przelać go już do butelek - pamiętaj jednak, by nie przelewać mętnych resztek. Usuń też matkę octową! Tak przygotowany ocet odstaw do piwnicy lub spiżarki.





Ocet jabłkowy - składniki odżywcze

Ocet jabłkowy to prawdziwa witaminowa bomba. Zawiera witaminy A, C, E, P i te z grupy B. Znajdziemy też w nim chrom, magnez, potas, krzem, siarkę, wapń, żelazo, beta-karoten i bioflawonoidy.