Na co pomaga syrop z szyszek sosny?

W połowie maja zaczęła kwitnąć, co każdy z pewnością zauważył. Żółty osad zaczął pojawiać się niemal na wszystkich przedmiotach wystawionych na zewnątrz, a także samochodach i oknach.

Syrop z szyszek sosny to naturalna mikstura, którą stosuje się m.in. podczas przeziębienia i infekcji górnych dróg oddechowych. Wykazuje właściwości wykrztuśne i przeciwbakteryjne, a za sprawą sporych ilości witaminy C pozytywnie wpływa na odporność i przy okazji wzmacnia organizm.

Już nawet wdychanie powietrza w sosnowym borze ma na nas pozytywny wpływ. Spacery po lesie są wskazane przez cały rok, ale jak się okazuje, szczególnie warto wybierać się na takie wędrówki podczas kwitnienia sosny.

Jak zrobić syrop z szyszek sosny?

Lasy Państwowe przypominają, że jeśli ktoś nie zdążył zrobić syropu z pędów sosny, to jest jeszcze okazja na przygotowanie go na bazie szyszek.

Po zebraniu zielone, najmłodsze szyszki trzeba dokładnie opłukać i wyczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń. Następnie należy je pokroić na połówki lub plastry i przełożyć do słoików. Kolejnym krokiem jest zasypanie ich cukrem w proporcji 1:1, czyli na jeden kilogram szyszek przypada kilogram cukru. Jak czytamy, zaleca się wszystko dobrze ugnieść i wymieszać.

Słoiki z szyszkami należy odstawić w nasłonecznione miejsce i pozostawić na mniej więcej tydzień. Każdego dnia trzeba nimi dokładnie wstrząsać. Po tym czasie syrop jest gotowy i można go przelać do mniejszych pojemników. Najlepiej zrobić to za pomocą gazy.

"Tak przyrządzony syrop można przechowywać nawet przez kilka miesięcy. Zalecany przy przeziębieniu i kłopotach z gardłem. Może stanowić również bazę do sosnowej nalewki lub być dodawany do herbaty" - podają Lasy Państwowe.

