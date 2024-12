Sztuczna choinka to wybór dla osób ceniących wygodę i oszczędność czasu. Jej największą zaletą jest trwałość - przy odpowiednim przechowywaniu może służyć przez wiele lat, co czyni ją bardziej ekonomiczną w dłuższej perspektywie. Sztuczne drzewka nie wymagają podlewania ani sprzątania opadających igieł, a po świętach wystarczy schować je do szafy. Choć początkowy wydatek może być wyższy, sztuczna choinka to inwestycja na lata.



Jednak brak charakterystycznego zapachu oraz mało atrakcyjny wygląd tańszych modeli to wady, które skutecznie zniechęcają wielu z nas do zakupu sztucznej choinki. Mimo że na rynku mamy obecnie ogromny wybór takich choinek to te wyglądające realistycznie bywają kosztowne - ich ceny często przekraczają 400 zł.