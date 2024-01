Jaka pogoda w 2024 r? Synoptycy mogą już co nieco zdradzić

Jedno jest pewne, to będzie już 11. rok z rzędu ze średnią przekraczającą 1 stopień. Już na początku roku 2024 brytyjscy synoptycy są przekonani, że to będzie nowy najgorętszy w całej historii pomiarowej. Co nas czeka w Polsce? Sprawdzamy.

Zdjęcie Jaka pogoda w 2024 r? / 123RF/PICSEL