Dlaczego należy wykluczyć jajka z diety?

Wiele osób nie wyobraża sobie swoich posiłków bez jajek. Są często podstawą śniadania pod postacią jajek na miękko, twardo, w postaci jajecznicy czy omletu, a także trudno wyobrazić sobie bez nich zrobienie makaronu czy ciasta.

Ich zastosowanie jest niewątpliwie wszechstronne. Jednak niekiedy jajka należy wykluczyć z jadłospisu. Decyzja może być spowodowana sugestią lekarza lub gdy chcemy zmienić dietę na wegańską.

Wówczas pojawia się pytanie, czym zastąpić jajka w diecie? Okazuje się, że możliwości wcale nie jest tak mało i można poradzić sobie w kuchni bez tego produktu.

Aquafaba i banan. Idealne do ciast zamiast jajek

Z pomocą aquafaby, czyli zalewy po ciecierzycy, możemy przygotować nawet wegańską bezę lub suflet 123RF/PICSEL

Aquafaba to nazwa lepkiej wody, w której gotowano rośliny strączkowe, takie jak ciecierzyca. Ten wegański substytut, to nic innego jak "woda fasolowa". Znajduje się on w puszkach właśnie z ciecierzycą, dlatego kupując ten produkt w zalewie, nie wylewaj jej!

Może być właśnie stosowany zamiast białek jaj, ponieważ białka i skrobie są strukturalnie do siebie bardzo podobne. Aby użyć aquafaby jako zamiennika jajka na przykład w przepisie na bezę, pianki, lody czy majonez, wystarczy zamienić 1 żółtko na jedną łyżkę aquafaby, a 1 białko na 2 łyżki aquafaby lub 3 łyżki aquafaby na całe jajko.

Dodatkowo brak tłuszczów nasyconych i dodatków chemicznych w aquafabie sprawia, że jest to produkt naturalny i zdrowy.

Banan może z powodzeniem zastąpić jajko w wypiekach 123RF/PICSEL

Drugim zamiennikiem jajka w kategorii wypieków może być banan. Bananowe puree (wystarczy zmiksować lub rozgnieść banana widelcem) nada przepisowi na wypiek niepowtarzalny smak i słodycz. Ten substytut jajka nie pomoże co prawda wyrosnąć wypiekom, ale zapewni im dużo wilgoci i będzie swego rodzaju spoiwem.

Używając banana do wypieków zamiast jajka, warto dodać także sodę oczyszczoną lub proszek do pieczenia, by wspomóc wyrośnięcie ciasta, omletu, czy babeczek.

Tofu. Złoty graal w wegańskiej kuchni

Tofu, czyli nic innego jak sojowy produkt spożywczy, otrzymywany w procesie koagulacji napoju sojowego, jest niemal zawsze stałym produktem w diecie wegan.

Może on zastępować wiele składników pochodzenia zwierzęcego. Jednym z najpopularniejszych sposobów, by zastąpić jajka w wersji śniadaniowej tofu, to zrobienie z niego... tofucznicy, czyli wegańskiej jajecznicy.

Czy można zrobić jajecznicę... bez jajek? 123RF/PICSEL

Na patelnie wystarczy wlać łyżkę tłuszczu roślinnego, np. oleju słonecznikowego i rozgrzać tłuszcz na średnim ogniu. Pokruszone tofu (wystarczy je rozgnieść widelcem) umieść na patelni. Smaż, często mieszając, przez 3-4 minuty.

Następnie należy dodać płatki drożdżowe, które nadadzą potrawie posmak prawdziwej jajecznicy, sól, kurkumę i czosnek w proszku według uznania. Smażyć jeszcze około 5 minut, mieszając.

Dodać łyżkę lub dwie ulubionego napoju roślinnego, np. owsianego lub migdałowego i wymieszać.

Oczywiście w tofucznicy mogą znaleźć się wszystkie dodatki, które lubisz, czyli pieczarki, szczypiorek, pomidor, czy cebula.

