Poprawne ugotowanie kalafiora może wydawać się tajemną sztuką kulinarną, ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. Wystarczy przestrzegać kilku wskazówek, a za każdym razem zachwyci smakiem oraz doskonałą konsystencją. Jak gotować kalafiora, by zachował wszystkie niezbędne składniki odżywcze? Podstawa to wybrać odpowiedniej wielkości garnek i nie trzymać warzywa w wodzie zbyt długo. Kucharze doradzają wrzucanie kalafiora dopiero do wrzątku i podgrzewanie ok. 15-20 minut.