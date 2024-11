Zgłoszenie planowanego remontu do spółdzielni lub wspólnoty zazwyczaj jest obowiązkowe. Wynika to z wewnętrznych regulaminów spółdzielni oraz przepisów prawa budowlanego. Nie wszystko bowiem, co znajduje się w naszym mieszkaniu należy wyłącznie do nas — przykładowo ściany nośne, instalacje i kominy wentylacyjne są własnością wspólną wszystkich mieszkańców domu wielorodzinnego.