Spis treści: 01 Na co pomaga syrop z cebuli?

02 Syrop z cebuli - receptura od Ewy Wachowicz

03 Syrop z cebuli - do której godziny podawać

04 Gdzie przechowywać syrop z cebuli?

Na co pomaga syrop z cebuli?

Syrop z cebuli to znane, domowe lekarstwo stosowane na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry. Ma działanie wykrztuśnie, co oznacza, że rozrzedza zalegającą w oskrzelach wydzielinę i dzięki temu ułatwia także pozbycie się jej. Polecany jest również m.in. przy zapaleniu gardła czy anginie. To także dobry specyfik, który pomoże wzmocnić odporność. Syrop z cebuli stosowany jest przez wiele osób również w walce z katarem. Wystarczy namoczyć w nim wacik i na chwilę umieścić go w nosie. U dzieci polecane jest przecieranie takim wacikiem okolic nosa.

Reklama

Więcej o zdrowotnych właściwościach syropu z cebuli znajdziecie w serwisie: ZDROWIE.interia.pl: Syrop z cebuli - stary jak świat sposób nie tylko na przeziębienie

Syrop z cebuli - receptura od Ewy Wachowicz

Jak przygotować syrop z cebuli? Są sposoby na to, aby pozbyć się tego nieprzyjemnego posmaku. Swój sposób zdradziła Ewa Wachowicz. Potrzebujesz nie tylko cebuli, ale też imbir, czosnek i goździki. Wszystko zalewasz miodem i trzymasz w zamknięciu przez jeden dzień.

Przepis na syrop z cebuli według wskazówek Ewy Wachowicz

Zdjęcie Syrop z cebuli / Ewa Wachowicz / archiwum prywatne

Składniki na syrop z cebuli:

2 cebule

2 ząbki czosnku

kilka goździków

kawałek imbiru

miód

Przygotowanie syropu z cebuli:

Cebule, czosnek oraz imbir obrać i pokroić. Wraz z goździkami ułożyć w słoiku, robiąc warstwy. Zalać miodem. Zamknąć i odstawić w zacienione miejsce na jeden dzień.

*Przepis pochodzi z felietonu Ewy Wachowicz: Cebula i jej (nie)zwykłe wykorzystanie w kuchni



Syrop z cebuli - do której godziny podawać

Zdjęcie Syropu z cebuli nie wolno pić przed snem / 123RF/PICSEL

Zaleca się, aby dorośli pili syrop z cebuli ok. 3 razy dziennie po jednej łyżeczce. U dzieci to 2 łyżeczki (w tym przypadku warto także skonsultować dawkowanie syropu z cebuli z lekarzem). Miksturę najlepiej przyjmować po posiłku. Ostatnia dawka nie powinna być pita bezpośrednio przed snem, gdyż syrop ma działanie wykrztuśne. Czas przyjmowania to nie więcej niż 7 dni.

Czytaj również: Syrop z cebuli warstwowy: Jakich błędów unikać?

Gdzie przechowywać syrop z cebuli?

Syrop z cebuli musi być przechowywany w zamkniętym słoiku lub w innym szklanym opakowaniu, w chłodnym miejscu. Najlepsza będzie do tego po prostu lodówka. Tak, szczelnie zamknięty syrop może stać nawet do 14 dni.

Jeśli pozostawimy miksturę w temperaturze pokojowej, po 2-3 dniach będzie już do wyrzucenia.