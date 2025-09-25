Kranówka w restauracjach za darmo? Politycy chcą zmiany

W lipcu br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, za który odpowiadał wiceminister resortu infrastruktury Przemysław Koperski z Nowej Lewicy.

W środę 24 września br. w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu i wówczas Lewica zdecydowała się na wniesienie poprawki, która zakłada, by klienci restauracji mieli prawo do otrzymania za darmo do pół litra wody z kranu.

Poseł Piotr Kowal z Lewicy mówił podczas środowej konferencji, że takie zmiany będą promować picie wody z kranu, bo jest to dobre dla naszej planety i ekologiczne. Wskazał, że takie rozwiązanie ograniczy zużycie plastikowych butelek - informuje Polska Agencja Prasowa.

PAP dodaje, że poseł Kowal stwierdził, iż woda po zmianach proponowanych w ustawie będzie "dużo lepszej jakości". Z kolei wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat powiedziała, że dostęp do wody jest prawem, a nie towarem i należy zrobić krok naprzód, by każda osoba będąca klientem restauracji, mogła otrzymać do pół litra wody z kranu bez naliczania opłaty. Proponowaną datą wejścia przepisów w życie jest 1 lipca 2026 r.

Oferowanie klientom restauracji darmowej wody z kranu jest popularne w wielu krajach w Europie i wynika z obowiązujących tam przepisów lub dobrych praktyk.

Już nie trzeba będzie płacić za wodę w restauracji? Zdjęcie ilustracyjne 123RF/PICSEL

Nowe obowiązki dla dostawców wody

Projektowana nowelizacja wprowadza m.in. bardziej rygorystyczne parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia. Przynajmniej raz do roku dostawcy wody będą przekazywać konsumentom na fakturze lub w aplikacji mobilnej informacje dotyczące m.in. ilości rocznie zużytej wody, przebiegu zużycia w porównaniu ze średnim zużyciem w gospodarstwach domowych oraz ceny za litr wody - dla porównania z cenami wody butelkowanej.

Ponadto konsumenci mają mieć dostęp online do informacji związanych z jakością wody, przekroczeniem wartości parametrycznych, twardość oraz stopnia mineralizacji wody.

Zdrowe jelita. Jak nie zakazić się bakterią wywołującą clostridiozę? Polsat Polsat