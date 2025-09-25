Kranówka w restauracjach wreszcie za darmo? Wskazano konkretną datę
Niewykluczone, że od przyszłego roku klienci w restauracji będą mogli otrzymać za darmo pół litra wody z kranu. Taką poprawkę do projektu zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę proponują posłowie Lewicy. Nowe przepisy wejdą w życie od lipca 2026 roku?
Kranówka w restauracjach za darmo? Politycy chcą zmiany
W lipcu br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, za który odpowiadał wiceminister resortu infrastruktury Przemysław Koperski z Nowej Lewicy.
W środę 24 września br. w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu i wówczas Lewica zdecydowała się na wniesienie poprawki, która zakłada, by klienci restauracji mieli prawo do otrzymania za darmo do pół litra wody z kranu.
Poseł Piotr Kowal z Lewicy mówił podczas środowej konferencji, że takie zmiany będą promować picie wody z kranu, bo jest to dobre dla naszej planety i ekologiczne. Wskazał, że takie rozwiązanie ograniczy zużycie plastikowych butelek - informuje Polska Agencja Prasowa.
PAP dodaje, że poseł Kowal stwierdził, iż woda po zmianach proponowanych w ustawie będzie "dużo lepszej jakości". Z kolei wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat powiedziała, że dostęp do wody jest prawem, a nie towarem i należy zrobić krok naprzód, by każda osoba będąca klientem restauracji, mogła otrzymać do pół litra wody z kranu bez naliczania opłaty. Proponowaną datą wejścia przepisów w życie jest 1 lipca 2026 r.
Oferowanie klientom restauracji darmowej wody z kranu jest popularne w wielu krajach w Europie i wynika z obowiązujących tam przepisów lub dobrych praktyk.
Nowe obowiązki dla dostawców wody
Projektowana nowelizacja wprowadza m.in. bardziej rygorystyczne parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia. Przynajmniej raz do roku dostawcy wody będą przekazywać konsumentom na fakturze lub w aplikacji mobilnej informacje dotyczące m.in. ilości rocznie zużytej wody, przebiegu zużycia w porównaniu ze średnim zużyciem w gospodarstwach domowych oraz ceny za litr wody - dla porównania z cenami wody butelkowanej.
Ponadto konsumenci mają mieć dostęp online do informacji związanych z jakością wody, przekroczeniem wartości parametrycznych, twardość oraz stopnia mineralizacji wody.