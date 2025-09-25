Rozbija złogi w tętnicach, wspiera serce, przeciwdziała miażdżycy. Ten owoc kupisz w każdym sklepie

To jeden z najzdrowszych na świecie, wciąż mało docenianych owoców. W Polsce jest łatwo dostępny, jednak nie tak popularny jak banany czy jabłka. Udowodniono, że regularne jego spożywanie oczyszcza tętnice i przeciwdziała miażdżycy. Granat - bo o nim mowa, to owoc na wagę złota, który zdecydowanie warto włączyć do codziennej diety. Kto powinien po niego sięgać?

Granaty to owoce zbawiennie wpływające na zdrowie. Polecane są szczególnie osobom borykającymi się z chorobami krążenia
Granaty to owoce zbawiennie wpływające na zdrowie. Polecane są szczególnie osobom borykającymi się z chorobami krążenia123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Granat - co to za owoc?
  2. Gdzie rosną granaty?
  3. Granaty - właściwości zdrowotne
  4. Nieoceniona moc soku z granatu
  5. Ile jeść pestek granatu, aby zadbać o zdrowie?
  6. Wykorzystanie owoców granatu w kuchni

Granat - co to za owoc?

Granaty to okrągłe owoce rosnące na sięgających do 5 m wysokości drzewach zwanych granatowcami właściwymi. Znane są już od czasów starożytnych, okrzyknięte owocami "rajskimi" z uwagi na liczne właściwości zdrowotne i pozytywny wpływ na wygląd. Znali je doskonale mieszkańcy Mezopotamii czy też starożytnego Egiptu.

Granaty mają soczysty, czerwony kolor i wyglądem przypominają jabłka. W ich wnętrzu, pod postacią drobnych, czerwonych ziarenek o cierpko-słodkim smaku, kryje się prawdziwa skarbnica prozdrowotnych substancji. Są one jadalne zarówno na surowo jak i w formie przetworzonej, a w kuchni można je wykorzystać na wiele różnych sposobów. Mogą być składnikiem sałatek, obiadowych dań mięsnych jak również deserów.

Gdzie rosną granaty?

Granaty to owoce egzotyczne - pochodzą z Azji, a konkretnie z obszarów Bliskiego Wschodu, Kaukazu i Półwyspu Indyjskiego, a uprawiane są obecnie również w cieplejszych regionach Europy - Hiszpanii czy Grecji. Aby prawidłowo rosnąć i owocować potrzebują dużo słońca oraz wysokich temperatur.

Ekstrakt z granatu to pomoc w profilaktyce zawałów i udarów
Ekstrakt z granatu to pomoc w profilaktyce zawałów i udarów123RF/PICSEL

Granaty - właściwości zdrowotne

Uznaje się, że granaty to jedne z najzdrowszych owoców na świecie. Kryją w sobie bowiem całą masę polifenoli, z których najcenniejszym jest punikalagina. Ten potężny antyoksydant chroni śródbłonek naczyń przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Jak wiadomo z wielu przeprowadzonych badań, spożywanie granatów wpływa na utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu we krwi, jednocześnie utrudniając tłuszczowym złogom osadzanie się w tętnicach.

U osób spożywających granaty regularnie obserwuje się często wyższy poziom HDL - frakcji, która "czyści" układ krwionośny z nadmiaru cholesterolu. Skutkuje to poprawą profilu lipidowego, niższym ciśnieniem krwi, a co za tym idzie redukcją stanu zapalnego.

Nieoceniona moc soku z granatu

W dzisiejszych czasach do wysokiej śmiertelności przyczyniają się m.in. wciąż bagatelizowane choroby układu krążenia. Należy do nich miażdżyca, która może doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek czy nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Schorzeniom tym można przeciwdziałać przede wszystkim poprzez zdrową, zbilansowaną dietę, a także regularną aktywność fizyczną. Istnieje wiele owoców i warzyw, które minimalizują ryzyko miażdżycy i wspomagają walkę z chorobami układu krążenia, a wśród nich nieocenione mogą okazać się właśnie ziarenka granatu.

Wyniki jednego z badań opublikowane na łamach czasopisma Atherosclerosis potwierdzają, że picie świeżo tłoczonego soku z granatu może zapobiegać zmianom miażdżycowym lub je łagodzić. Eliksir ten poza działaniem antyoksydacyjnym, pobudza enzymy rozkładające nagromadzone tłuszcze. Ponadto poprawia przepływ krwi, rozszerzając naczynia i zmniejszając obciążenie serca. Ekstrakt z pestek granatu to realna pomoc w profilaktyce zawałów i udarów.

Pestek granatu jedzone regularnie mogą znacznie poprawić zdrowie i samopoczucie
Pestek granatu jedzone regularnie mogą znacznie poprawić zdrowie i samopoczucieYuliia Kononenko123RF/PICSEL

Ile jeść pestek granatu, aby zadbać o zdrowie?

Uznaje się, że dzienna porcja granatu, jaka korzystnie wpłynie na zdrowie i samopoczucie to mniej więcej 200 g pestek - czyli tylko ile średnio znajduje się w jednym owocu. Jeśli wolisz pić sok, wybieraj ten naturalny, klarowny, tłoczony na zimno, bez dodatku cukru. Każdego dnia dobrze jest wypijać około 150-200 ml tego napoju - np. do śniadania. Z uwagi na obecność wielu witamin (A, C, E, K oraz witamin z grupy B), regularne spożywanie pestek granatu wpłynie też zbawiennie na odporność i doda energii.

Wykorzystanie owoców granatu w kuchni

Granaty to owoce niezwykle smaczne i uniwersalne - mimo iż słodkawe, nadają się nie tylko do deserów, owsianek czy koktajli, ale również przeróżnych dań wytrawnych, mięsnych, a także sałatek. Granaty to owoce, które kupić można we wszystkich dobrze zaopatrzonych sklepach spożywczych. Najprostszym sposobem na pozyskanie jadalnych pestek będzie przekrojenie owocu na pół za pomocą ostrego noża - od miejsca, w którym stykał się z łodygą aż po koronę, a następnie delikatne ich wyjęcie i oczyszczenie z białych skórek.

