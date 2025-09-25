Spis treści: Granat - co to za owoc? Gdzie rosną granaty? Granaty - właściwości zdrowotne Nieoceniona moc soku z granatu Ile jeść pestek granatu, aby zadbać o zdrowie? Wykorzystanie owoców granatu w kuchni

Granat - co to za owoc?

Granaty to okrągłe owoce rosnące na sięgających do 5 m wysokości drzewach zwanych granatowcami właściwymi. Znane są już od czasów starożytnych, okrzyknięte owocami "rajskimi" z uwagi na liczne właściwości zdrowotne i pozytywny wpływ na wygląd. Znali je doskonale mieszkańcy Mezopotamii czy też starożytnego Egiptu.

Granaty mają soczysty, czerwony kolor i wyglądem przypominają jabłka. W ich wnętrzu, pod postacią drobnych, czerwonych ziarenek o cierpko-słodkim smaku, kryje się prawdziwa skarbnica prozdrowotnych substancji. Są one jadalne zarówno na surowo jak i w formie przetworzonej, a w kuchni można je wykorzystać na wiele różnych sposobów. Mogą być składnikiem sałatek, obiadowych dań mięsnych jak również deserów.

Gdzie rosną granaty?

Granaty to owoce egzotyczne - pochodzą z Azji, a konkretnie z obszarów Bliskiego Wschodu, Kaukazu i Półwyspu Indyjskiego, a uprawiane są obecnie również w cieplejszych regionach Europy - Hiszpanii czy Grecji. Aby prawidłowo rosnąć i owocować potrzebują dużo słońca oraz wysokich temperatur.

Ekstrakt z granatu to pomoc w profilaktyce zawałów i udarów 123RF/PICSEL

Granaty - właściwości zdrowotne

Uznaje się, że granaty to jedne z najzdrowszych owoców na świecie. Kryją w sobie bowiem całą masę polifenoli, z których najcenniejszym jest punikalagina. Ten potężny antyoksydant chroni śródbłonek naczyń przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Jak wiadomo z wielu przeprowadzonych badań, spożywanie granatów wpływa na utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu we krwi, jednocześnie utrudniając tłuszczowym złogom osadzanie się w tętnicach.

U osób spożywających granaty regularnie obserwuje się często wyższy poziom HDL - frakcji, która "czyści" układ krwionośny z nadmiaru cholesterolu. Skutkuje to poprawą profilu lipidowego, niższym ciśnieniem krwi, a co za tym idzie redukcją stanu zapalnego.

Nieoceniona moc soku z granatu

W dzisiejszych czasach do wysokiej śmiertelności przyczyniają się m.in. wciąż bagatelizowane choroby układu krążenia. Należy do nich miażdżyca, która może doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek czy nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Schorzeniom tym można przeciwdziałać przede wszystkim poprzez zdrową, zbilansowaną dietę, a także regularną aktywność fizyczną. Istnieje wiele owoców i warzyw, które minimalizują ryzyko miażdżycy i wspomagają walkę z chorobami układu krążenia, a wśród nich nieocenione mogą okazać się właśnie ziarenka granatu.

Wyniki jednego z badań opublikowane na łamach czasopisma Atherosclerosis potwierdzają, że picie świeżo tłoczonego soku z granatu może zapobiegać zmianom miażdżycowym lub je łagodzić. Eliksir ten poza działaniem antyoksydacyjnym, pobudza enzymy rozkładające nagromadzone tłuszcze. Ponadto poprawia przepływ krwi, rozszerzając naczynia i zmniejszając obciążenie serca. Ekstrakt z pestek granatu to realna pomoc w profilaktyce zawałów i udarów.

Pestek granatu jedzone regularnie mogą znacznie poprawić zdrowie i samopoczucie Yuliia Kononenko 123RF/PICSEL

Ile jeść pestek granatu, aby zadbać o zdrowie?

Uznaje się, że dzienna porcja granatu, jaka korzystnie wpłynie na zdrowie i samopoczucie to mniej więcej 200 g pestek - czyli tylko ile średnio znajduje się w jednym owocu. Jeśli wolisz pić sok, wybieraj ten naturalny, klarowny, tłoczony na zimno, bez dodatku cukru. Każdego dnia dobrze jest wypijać około 150-200 ml tego napoju - np. do śniadania. Z uwagi na obecność wielu witamin (A, C, E, K oraz witamin z grupy B), regularne spożywanie pestek granatu wpłynie też zbawiennie na odporność i doda energii.

Wykorzystanie owoców granatu w kuchni

Granaty to owoce niezwykle smaczne i uniwersalne - mimo iż słodkawe, nadają się nie tylko do deserów, owsianek czy koktajli, ale również przeróżnych dań wytrawnych, mięsnych, a także sałatek. Granaty to owoce, które kupić można we wszystkich dobrze zaopatrzonych sklepach spożywczych. Najprostszym sposobem na pozyskanie jadalnych pestek będzie przekrojenie owocu na pół za pomocą ostrego noża - od miejsca, w którym stykał się z łodygą aż po koronę, a następnie delikatne ich wyjęcie i oczyszczenie z białych skórek.

