Olej lniany — co to za produkt?

Jest tłoczony z nasion lnu i charakteryzuje się złotym kolorem i delikatnym orzechowym smakiem z lekkimi nutami goryczki. Cieszy się opinią jednego z najzdrowszych olejów, więc warto zadbać o to, by znalazł się w kuchennej szafce. Skoro wybieramy się na zakupy, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

Wysokiej jakości produktem jest olej lniany tłoczony na zimno. Pozwala to na zachowanie maksymalnej ilości składników odżywczych. Powinien być sprzedawany w butelkach wykonanych z ciemnego szkła. Ochrona przed światłem i utlenianiem to kolejny warunek utrzymania jego drogocennych właściwości. Wybieraj produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia. Świadczy to o braku konserwantów i innych dodatków chemicznych w składzie. Z tego powodu praktyczniej jest zaopatrywać się w małe opakowania, by na bieżąco uzupełniać zapasy — bez ryzyka marnowania.

Czy olej lniany nadaje się do smażenia?

Oleje niemalże automatycznie kojarzą nam się z przyrządzaniem dań na rozgrzanej patelni. Jak wygląda sytuacja w kontekście produktu pozyskiwanego z nasion lnu? Olej lniany nie nadaje się do smażenia ze względu na niski punkt dymienia, który wynosi około 107°C. Pod wpływem działania wyższych temperatur nie tylko traci cenne właściwości, ale może też uwalniać szkodliwe dla zdrowia związki. Zaleca się dodawanie go do potraw po ugotowaniu lub na zimno.

Nie tylko do sałatek. Zastosowania oleju lnianego w kuchni

Olej lniany tłoczony na zimno doskonale nadaje się do wykorzystania jako dodatek do sałatek. Podkreśla smak świeżych warzyw, np. w sałatce greckiej, i może stać się znakomitą bazą dla domowego sosu winegret. Bardzo dobrze komponuje się z uwielbianą w polskich kuchniach surówką z kiszonej kapusty.

Można wykorzystać go do zrobienia gęstych, kremowych dipów. Sprawdzi się jako alternatywa dla oliwy w przepisach na domowe pesto z bazylii, rukoli, pietruszki, szpinaku czy suszonych pomidorów. Warto zestawić go z pełnymi witamin koktajlami. Wystarczy połączyć go z np. jabłkiem, szpinakiem, ogórkiem i odrobiną miodu, by zapewnić sobie pyszną i odżywczą przekąskę w płynie.

Olej lniany można dodawać do dań na ciepło, ale już po ugotowaniu. Najczęściej wlewa się kilka kropel do kremowych zup, aby wzbogacić ich smak. Można polać nim gotowane warzywa czy ryby. Bardzo dobrze komponuje się z tuńczykiem, serwowany jest również do różnych wydań marynowanych śledzi.

Właściwości lecznicze oleju lnianego