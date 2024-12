Roślinna ozdoba na Boże Narodzenie — przedstawiamy grudnika

To najbardziej rozpowszechniona, ale niejedyna nazwa, pod jaką kryje się ten efektowny okaz. Ze względu na okres kwitnienia nazywany jest kaktusem Bożego Narodzenia. Botaniczne określenie nawiązujące do jego budowy to zygokaktus. Możesz trafić również na nazwę szlumbergera, która upamiętnia nazwisko odkrywcy rośliny Frédérica Schlumbergera. Niezależnie od tego, którego terminu będziesz używać, o kwitnienie grudnika trzeba odpowiednio zadbać, by w okresie świątecznym prezentował się nienagannie. Pomoże produkt z kuchennej spiżarni.

Zaparz, rozcieńcz i podlej. Grudnik uwielbia ten nawóz

Miłośnicy naturalnych rozwiązań w uprawie roślin doniczkowych docenią właściwości domowego nawozu do grudnika z czarnej herbaty. Produkt jest bardzo dobrym źródłem taniny, potasu i magnezu, które korzystnie wpływają na wzrost i kondycję kaktusa bożonarodzeniowego. Przygotowanie domowego preparatu jest szybkie i proste, a zapewni roślinie zdrowy wzrost i lepsze kwitnienie.

Przepis na nawóz obejmuje wykorzystanie jednej torebki czarnej herbaty. Włóż ją do szklanki i zalej wrzątkiem. Odstaw napar do ostygnięcia. Gdy będzie chłodny, rozcieńcz go z wodą w proporcji 1:3. To bardzo ważne, aby uniknąć zbyt wysokiego stężenia, które mogłoby zaszkodzić roślinie.

Tak przygotowanego roztworu używaj do podlewania grudnika raz na dwa tygodnie w okresie wzrostu i kwitnienia.

Łatwy w przygotowaniu nawóz z herbaty służy grudnikowi CanvaPro INTERIA.PL

Alternatywa — fusy z herbaty w postaci nawozu organicznego

Liście pozostałe po zaparzonej herbacie lub zawartość zużytej torebki też zawierają cenne dla kondycji roślin substancje. Nie spisuj ich na straty. Możesz je wysuszyć i ostrożnie wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi w doniczce. Ta metoda działa jak naturalny nawóz wolno uwalniający składniki odżywcze.

Grudnik będzie w pełnej krasie

Efekty stosowania nawozu z czarnej herbaty to dla grudnika przede wszystkim lepsze wchłanianie składników mineralnych z podłoża, co można zauważyć na podstawie zdrowego i bardziej bujnego wzrostu. Przekłada się to na tworzenie pąków kwiatowych oraz przedłużenie kwitnienia. Należy jednak pamiętać, by nie przelewać rośliny i nie stosować nawozu częściej niż jest to zalecane. Inaczej może dojść do zakwaszenia gleby, co kaktus Bożego Narodzenia toleruje w umiarkowanym stopniu.