Sezon na cytrusy przypada na późną jesień i zimę, a ich szczytowa dostępność trwa od listopada do lutego. To idealny czas, by włączyć je do diety — wówczas owoce są najsmaczniejsze, pełne soku i wartości odżywczych. Zimą organizm potrzebuje dodatkowego wsparcia, by radzić sobie z niskimi temperaturami, mniejszą ilością światła i zwiększonym ryzykiem infekcji. Ważna jest także pora posiłku. Cytrusy najlepiej jeść w pierwszej połowie dnia — na śniadanie lub jako przekąskę przedpołudniową. Dlaczego?