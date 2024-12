Roślina kudzu, czyli inaczej opornik łatkowaty, to roślina znana i ceniona ze względu na swój smak oraz dobroczynne właściwości dla całego organizmu. W czasach starożytnych korzeń kudzu wykorzystywany był do leczenia bólów głowy, w tym migrenowych, a także do łagodzenia objawów przeziębienia.

Wszystko to sprawia, że doskonale sprawdzi się jako remedium na szereg cywilizacyjnych dolegliwości, z jakimi zmagają się osoby w każdym wieku. Wskazaniem do stosowania korzenia kudzu są:

Kłącze opornika łatkowatego najczęściej występuje w formie kapsułek dostępnych w sklepach zielarskich, ze zdrową żywnością oraz w sklepach internetowych. Dawki wynoszą od 400 mg do 1000 mg. Należy zapoznać się z ulotką, by nie przekroczyć zalecanych ilości dobowych. Najczęściej stosuje się je raz lub dwa razy na dobę i nie ma znaczenia czy będą to godziny poranne czy też wieczorne. Ważne jest, by nie łączyć kudzu z lekami przeciwzakrzepowymi ani antykoncepcją hormonalną. Warto przed zażyciem także skonsultować się z lekarzem. Ceny specyfików z orientalnym kłączem zaczynają się już od 50 zł za miesięczną kurację.