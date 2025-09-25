Jak uszczelnić okna? Zacznij od odpowiedniej regulacji

W sezonie jesienno-zimowym wiele osób narzeka na nieszczelne okna, przez co w mieszkaniu robi się chłodniej i wówczas zachodzi potrzeba uruchomienia grzejnika na pełną moc, a to z kolei wiąże się z wyższymi rachunkami. W wielu przypadkach wystarczy włożyć odrobinę wysiłku, by okna nie przepuszczały powietrza i chłodu z zewnątrz.

Nieszczelność okien może być spowodowana różnymi czynnikami, ale bardzo często źródłem problemu jest zużycie się pewnym elementów, które mają właśnie spełniać funkcje uszczelniające okna.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na funkcję związaną z możliwością zmiany regulacji docisku skrzydła okna do ramy. Większość plastikowych okien posiada tryby poziomu szczelności, które można zmieniać w zależności od pory roku. W związku z tym niekiedy już samo prawidłowe ustawienie śruby dociskowej odpowiednio uszczelni nasze okno.

Dokładnie przyjrzyj się uszczelkom w oknach

Niewykluczone, że nieszczelność okna wynika ze zużycia się uszczelki, która z czasem może stać się sparciała i nie spełniać swojej funkcji. Należy pamiętać, że uszczelki na skutek działania warunków atmosferycznych i tarć mechanicznych mogą ulegać uszkodzeniom, dlatego czasami zachodzi potrzeba ich wymiany.

Jeżeli uszczelki w oknach są popękane, odkształcone lub nie przylegają do elementu, na którym powinny być osadzone, to znak, że powinniśmy wymienić je na nowe. W marketach budowlanych bez problemu kupimy np. proste w montażu uszczelki samoprzylepne. Aplikowanie takich uszczelek trwa zaledwie kilka minut i nie powinno sprawiać trudności.

Skutecznym materiałem do uszczelniania okien są również specjalne taśmy uszczelniające. Rzecz jasna, taśmy mogą być samoprzylepne, co bez wątpienia ułatwia ich montaż. Taśmy uszczelniające do okien można montować wewnątrz i na zewnątrz.

Do uszczelnienia miejsc wewnątrz powinniśmy używać taśmy typu paroszczelnej, natomiast do aplikacji zewnętrznej przeznaczmy taśmy poliuretanowe lub paroprzepuszczalne. Taśmę przykleja się najczęściej na ościeżnicę i mur, ale stopień trudności montażu może zależeć od wielkości szczeliny, z jaką mamy do czynienia.

Zmiana regulacji docisku skrzydła okna do ramy może pomóc przy nieszczelnym oknie 123rf.com INTERIA.PL

Kiedy sięgnąć po piankę uszczelniającą?

Dobrym pomysłem na uszczelnienie okna jest również wykorzystanie pianki uszczelniającej, którą można stosować po wewnętrznej i zewnętrznej stronie okna. Cechą charakterystyczną pianki uszczelniającej jest zwiększenie swojej objętości po jej zaaplikowaniu, dzięki czemu pianka dobrze penetruje i wypełnia małe szczeliny. Nadmiar pianki po jej zaschnięciu bez problemu można usunąć nożykiem.

Pianką uszczelniającą warto wypełnić szczeliny pojawiające się między ramą okna a parapetem. W przypadku dużych szpar lepiej sięgnąć po silikon dedykowany do powierzchni z PVC, ponieważ taki specyfik będzie trwalszy, zwłaszcza gdy mowa o wypełnianiu sporych ubytków w betonie i tynku.

"Nomada": Polka o życiu w Turcji: Ja się nigdy nie czułam tam obca INTERIA.PL