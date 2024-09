Cykoria nie cieszy się w Polsce zbyt dużą popularnością. A warto dodawać ją do surówek, sałatek, zapiekanek i innych potraw - bo nie dość że ma sporo prozdrowotnych właściwości, to ma niewiele kalorii. Dlatego też śmiało można włączyć ją nawet do codziennej diety. Oczywiście pod pewnymi warunkami i o ile nie ma żadnych przeciwwskazań.

Cykoria to roślina należąca do rodziny astrowatych. Z 8 gatunków, najczęściej spotykaną odmianą jest Cythorium Intybus o jasnoniebieskich kwiatach. Jadalną jej częścią jest liściasta główka o zielonych krawędziach. W przeszłości liście warzywa przypominającego sałatę służyły jako dodatek do mięs. Arabowie uważali, że warzywo ma działanie oczyszczające i odtruwające organizm. Egipcjanie, Grecy i Rzymianie przyrządzali z cykorii wino, toniki wspomagające trawienie i syropy. Z kolei w XIX Belgowie stworzyli nowy sposób uprawy, dzięki czemu udało się wyhodować cykorię, jaką znamy obecnie.

Cykoria: właściwości dla zdrowia. Dlaczego warto ją jeść?

Cykoria jest bogata w cenne dla zdrowia składniki. Wśród nich można znaleźć witaminy B1, B2 i C, minerały: żelazo, magnez, mangan, potas, sód, fosfor, cynk, kwas foliowy, karoten. Oprócz tego, cykoria zawiera również laktucynę i laktukopikrynę.

Warzywo idealnie sprawdzi się w menu osób, które zmagają się z wysokim poziomem cholesterolu i cukrzycą. Cykoria ma dobry wpływ na układ krwionośny - jej spożywanie pomaga w obniżeniu ciśnienia krwi, reguluje poziom cukru i cholesterolu we krwi. Zawarte w niej substancje poprawiają też pracę nerek. Do diety mogą ją również włączyć kobiety w okresie laktacji, ponieważ zwiększa ilość mleka do karmienia. Co więcej, aktywizuje organizm do tworzenia czerwonych krwinek.

Roślina działa kojąco na pracę wątroby. To dzięki zawartym w niej laktucynie i laktukopikrynie, które sprawiają, że wydziela ona więcej żółci. A ta jest potrzebna w procesie trawienia tłuszczów. Oprócz tego cykoria zawiera inulinę i intybinę wspomagające funkcjonowanie układu pokarmowego. Warzywo jest też na liście produktów, które mogą spożywać osoby borykające się z dną moczanową.

Często sięgaj po cykorię - jest pożywką dla dobrej mikroflory 123RF/PICSEL

Cykoria w kuchni. Smacznie i zdrowo

Cykorię najlepiej jeść na surowo, ponieważ zachowuje najwięcej cennych właściwości. Nim podamy ją do zjedzenia, warto wypłukać liście w zimnej wodzie - dzięki temu pozbędziemy się z nich goryczy. Przed zakupem lepiej się upewnić, czy jej liście są świeże i nie mają brązowych plam. Jeżeli je znajdziemy, oznacza to, że raczej nie będzie najlepszym wyborem do przygotowania potraw. Warto dodawać ją do sałatek i surówek, ale bardzo dobrze smakuje też w towarzystwie owoców, orzechów, serów czy wędlin. Ze względu na to, że jej liście mają kształt łódki, można z nich wykonać też dekorację dania lub dodać do nich farsz.

We Francji bardzo popularna jest sałatka z liści cykorii, buraka i orzechów włoskich. Będzie równie dobrze smakowała jako zapiekanka. Do żaroodpornego naczynia wystarczy włożyć makaron, pokrojoną w plastry cykorię i ulubiony ser. Całość należy polać sosem beszamelowym i piec ok. 40 minut w temperaturze 220 st.

Cykoria nadaje się do sałatek i zapiekanek 123RF/PICSEL

Zamiast "małej czarnej"... Kawa z cykorii

Warto dodać, że cykoria może również zastąpić kawę. Kawa z cykorii nie zawiera kofeiny, ale ma pozytywny wpływ na organizm. Delikatnie pobudza i nawet spożywana w większych ilościach nie wpływa negatywnie na zdrowie. Można ją pić zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Ile kalorii ma cykoria?

Cykoria w niemal 95-procentach składa się z wody. 100 g warzywa zawiera niecałe 17 kcal. Dlatego też cykoria będzie świetnym uzupełnieniem diety osób, którym zależy na zrzuceniu zbędnych kilogramów. Ważnym składnikiem cykorii jest również błonnik - w 100 g to ok. 3 g.

Cykoria jest najbardziej bogata w właściwości odżywcze zimą. Warto po nią sięgać w grudniu, styczniu i lutym, ponieważ wtedy jest najsmaczniejsza. Oprócz białej cykorii dostępna jest też cykoria radicchio o biało-borodwych liściach, które przypominają czerwoną kapustę.

***

"Rolnicy": Jak wygląda sadzenie kapusty za pomocą maszyn? Polsat Play