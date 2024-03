Jedz na zdrowie ten świąteczny przysmak. Szybko zobaczysz efekty

Chrzan, to jeden z tradycyjnych przysmaków, który gości na polskich stołach i dzieje się to najczęściej w Wielkanoc. Oczywiście chrzan spożywany jest nie tylko od święta i okazuje się, że jest niezwykle zdrowy. Co zawiera chrzan i dlaczego warto go jeść częściej, niż tylko raz w roku w okresie wielkanocnym?