W kontaktach prywatnych zachowuj teraz doskonały chłód i powściągliwość, doprawiony jedynie kropelką namiętności. Nikt nie ma prawa do Twoich sekretów, nie musi wiedzieć, jaką naprawdę jesteś osobą. Nie musisz nosić swojej natury jak przypinki na rękawie bluzki. Pozwól się powoli "odkrywać". W finansach możesz zyskać dzięki potajemnej współpracy z kimś.

Trudne chwile i wyzwania popychają nas do przodu. Nie inaczej będzie tym razem. Niekorzystna sytuacja może przyspieszyć zmiany, które planujesz od dawna. Dobrze będzie wyjść ze strefy komfortu i przekonać się, że świat jest pełen życzliwych ludzi, którzy pragną pomóc. W finansach możliwa przeprowadzka, sprzedaż długu, opuszczenie uciążliwego miejsca pracy.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który zdaje się być "udomowiony", jednak tak naprawdę nie wyrzekł się "dzikiej" części swojej natury. Ty też miej w sobie gotowość , by eksplorować namiętność, niezależność. Zaskakuj i pozwól zaskakiwać siebie. W finansach miej totalną kontrolę nad swoimi sprawami, aby cię nie przerosły.

W relacjach prywatnych trzeba będzie zaakcentować przede wszystkim swoje pozytywne nastawienie, chęć przeżycia intensywnej przygody, a dopiero na drugim planie opiekuńczość oraz gotowość, by bronić swojego oraz swoich z iście lwią energią. W finansach możesz mieć do czynienia z kobietą, która nie pełni znaczącej funkcji, a mimo to jest bardzo zaradna.