Dodaj kilka kropel do jajecznicy. Będzie puszysta jak chmurka

Jajecznica to sposób na pożywne śniadanie, po którym długo nie czujemy głodu. Jej wykonanie na pierwszy rzut oka jest banalne — wlewasz jajka na patelnię i po kilku chwilach śniadanie gotowe. Jednak każdy miłośnik gotowania wie, że idealna jajecznica wcale nie jest tak banalna w przygotowaniu. Co zrobić, by była wyjątkowo puszysta? Okazuje się, że wystarczy kilka kropel soku.