Spis treści: 01 Domowy preparat odmrażający

02 Sprytne patenty dla kierowców

03 Jak uwolnić szyby od szronu?

Domowy preparat odmrażający

Sklepy wielobranżowe, stacje paliw, a nawet niewielkie sklepiki osiedlowe posiadają w swojej ofercie dostęp do specjalistycznych odmrażaczy szyb. Dopóki pogoda za oknem wyraźnie nie zaskakuje, nie mamy potrzeby przechowywania zapasu takich produktów w domach. Niezbędne stają się właśnie wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy.

Preparat o podobnym działaniu, ale o wiele niższej cenie, z powodzeniem przygotujemy w domu. Zaczynamy od znalezienia butelki ze spryskiwaczem - świetnie nada się puste opakowanie po płynie do mycia okien. Wlewamy do niej 1 litr wody, 60 ml octu, 60 ml spirytusu salicylowego oraz 30 ml płynu do mycia naczyń. Teraz wystarczy wszystko dokładnie wymieszać, spryskać oszronioną szybę, poczekać chwilę na efekt, a na końcu przetrzeć wszystko do sucha.

Reklama

Sprawdź: Domowy odmrażacz do szyb za grosze. Zrobisz go z dwóch składników!

Sprytne patenty dla kierowców

Zdjęcie Kilka domowych składników stworzy preparat do odmrażania szyb w samochodzie / 123RF/PICSEL

Przymrozek i szron na szybkach potrafią być wyjątkowo przykrą niespodzianką. Dzieje się tak zazwyczaj rano, kiedy w pośpiechu dojadamy śniadanie, dopijamy łyk kawy, łapiemy za kluczyki i staramy się nie spóźnić do pracy. Nie zawsze mamy pod ręką narzędzia niezbędne do rozprawienia się z problemem. Jeśli akurat nie zdążyliśmy przygotować preparatu do odmrażania, sięgnijmy po zwykłą wodę. Część samozwańczych ekspertów doradza polanie szyby wrzątkiem prosto z czajnika.

Nie jest to dobry pomysł, gdyż przy tak ogromnej różnicy temperatur, może dojść do uszkodzenia szkła i pojawienia się siatki pęknięć. Nie zawsze użycie świeżo gotowanej wody musi skończyć się katastrofą, jednak lepiej nie ryzykować. Specjaliści doradzają, by do foliowej torebki wlać porcję ciepłej wody, a następnie szczelnie zawiązać opakowanie i tak przykładać do zamarzniętej szyby. Szybko zauważymy, że w miejscu, w którym styka się z szybą, szron szybko się rozpuszcza. Teraz wystarczy przetrzeć powierzchnię suchą szmatką i gotowe.

Sprawdź: Domowe sposoby na oszronione szyby samochodowe

Jak uwolnić szyby od szronu?

Trzymanie samochodu w garażu to przywilej, na który nie każdy może sobie pozwolić. Pod chmurką samochód narażony jest na działanie różnych czynników atmosferycznych. Pełnia jesieni i wyczuwalny oddech zimy sprawiają, że wraca koszmar wielu kierowców. Mowa o szybach, które po nocy przykryte są grubą warstwą szronu. By temu zapobiec, możemy przykryć je specjalnymi matami lub osłonami antyszronowymi.

Wersje podstawowe zakrywają jedynie przednią szybę, a rozbudowane modele chronią także lusterka i szyby boczne. Budżetowym rozwiązaniem będzie także nakrycie samochodu kocem lub plandeką. Istnieje również opcja zamówienia specjalnych pokrowców na cały samochód. W jaki sposób zmniejszyć intensywność osadzania się szronu? Zabrudzenia, kurz oraz piasek sprzyjają skraplaniu się wody na szybie, a niska temperatura sprawia, że zamarzają. Utrzymywanie szyb w czystości sprawi, że wilgoć nie będzie osadzała się tak łatwo, a poranek nie zaskoczy nas nawet najcieńszą warstwą lodu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zrobić domowy płyn do kurzu? Interia DIY

Sprawdź również:

Jak usunąć plamy z nagrobka? Naturalne metody na trudne zabrudzenia

Jak pozbyć się kamienia z kabiny prysznicowej? Ten patent to ostatnia deska ratunku