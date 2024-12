Jarmuż wcale nie jest nowinką

Jarmuż jest odmianą wszystkim nam dobrze znanej kapusty i był masowo uprawiany w średniowiecznej Europie. Później jego popularność spadła do minimum, ale obecnie stał się dietetycznym odkryciem. Jest niskokaloryczny, łatwo dostępny i zawiera mnóstwo cennych substancji odżywczych, które są kluczowe dla naszego zdrowia. Jarmuż można jeść na surowo, dodawać do sałatek, bigosu i innych rarytasów, a jeśli chcemy stłumić głód, to chipsy z jarmużu są ratunkiem dla żołądka. Zanim jednak zielone liście pójdą w kuchenny ruch, warto wiedzieć, co on nam oferuje.

Jarmuż zaliczany jest do superfoods. Dlaczego?

Jarmuż to kuzyn kapusty, więc ma szerokie zastosowania kulinarne

Choć jarmuż jest znany od wieków, to dopiero niedawno został zaliczony do zaszczytnego grona supefoods. Dlaczego? Wszystko ze względu na bogaty skład, ponieważ zawarte w nim substancje zaliczane są do antyoksydantów. To właśnie one mogą chronić przed chorobami cywilizacyjnymi, usuwać nadmiar toksyn oraz redukować ilość wolnych rodników odpowiedzialnych za szybsze starzenie się komórek organizmu. Właśnie do antyoksydantów można zaliczyć występujące w jarmużu zeaksantynę, luteinę, beta-karoten oraz sulforafan.

Oczywiście, to nie wszystko, co można w jarmużu znaleźć, ponieważ obecna jest w nim również witamina C, która najlepiej działa na odporność, ale nie tylko. To właśnie ta substancja również zapewnia szczelniejsze naczynia krwionośne, a to przekłada się na niższe ciśnienie tętnicze krwi. Ponadto jarmuż jest skarbnicą witaminy K, która odpowiada za prawidłowe procesy krzepnięcia.

Jak jeść jarmuż?

Jarmuż można jeść na setki sposobów: na surowo nadaje się do sałatek jako pełnoprawny zamiennik słodkiej kapusty. Może być urozmaiceniem bigosu, łazanek oraz farszów. Ale wiele osób przygotowuje z niego chipsy. Jeśli jednak nie jesteśmy przekonani do charakterystycznej goryczki występującej w liściach, można ją załagodzić, kiedy połączymy je z owocami: gruszką, granatem lub jabłkiem. Wiele osób poleca również wyraziste orzechy lub po prostu dipy i sosy.

Kto nie może jeść jarmużu?

Obróbka cieplna niweluje substancje antyodżywcze w jarmużu

Choć jarmuż jest zaliczany do superfoods, to nie zawsze można jeść go bezkarmie, a zwłaszcza wtedy, kiedy mamy problemy z tarczycą. Wszystko przez występujące w nim goitrogeny, które blokują wchłanianie jodu przez organizm i mają działanie wolotwórcze. Jeśli lubimy jarmuż, a tarczyca u nas szwankuje, to powinniśmy go spożywać tylko pod gotowaną postacią.