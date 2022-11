To miejsce do zadań specjalnych. Tyle razy odwiedzamy supermarkety, aby robić w nich zakupy i raczej nie zwracamy uwagi na elementy, które uznajemy za mało istotne. A takim z pewnością jest zagłębienie znajdujące się przy tradycyjnych boksach kasowych.

Jeśli robimy duże zakupy, to produkty wkładamy do wózka, a następnie wykładamy na taśmę. Podczas kasowania od razu pakujemy je do toreb, które stawiamy w wózku. Sprawa wygląda inaczej, jeśli mamy na tyle mało zakupów, które mieszczą się w koszyku. Wówczas z pomocą przychodzi wspomniane zagłębienie.

Zobacz również:

Reklama

Oto pułapki czyhające w sklepach spożywczych. Tak oszukują nas producenci

Aida apeluje do Polaków. Jej słowa rzucają nowe światło na naszą przyszłość

Mama Chemik: Warto nauczyć się nowego podejścia do sprzątania

Zagłębienie przy prawie każdej kasie. Do czego służy?

Zdjęcie Niewiele osób wie, do czego służy zagłębienie przy kasie w supermarkecie / 123RF/PICSEL

Klienci często o nim zapominają. Gdy robią mniejsze zakupy, koszyk często zostaje przed kasą, a ludzie w pośpiechu starają się pakować zakupy do toreb.

Zagłębienie, które znajduje się przy prawie każdej kasie to miejsce zaprojektowane przede wszystkim dla wygody klientów. Można w nim spokojnie zapakować kupione produkty. Dzięki temu nie musimy się schylać, tylko spokojnie zająć się pakowaniem zakupów.

W niektórych sklepach zagłębienie na końcu boksu kasowego jest wykorzystywane jako miejsce służące do dodatkowej ekspozycji - najczęściej produktów objętych promocją. Gdy zauważymy taką praktykę, możemy ją zgłosić przez infolinię sklepu. Pamiętajmy jednak, że nie są temu winni pracownicy - oni wykonują powierzone im obowiązki.

***