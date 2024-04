Już jedna porcja wymiata toksyny. Odżywczą miksturę przygotujesz w mig

Opracowanie Joanna Leśniak

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że charakterystyczne zielone łodygi uznawane są za jedne z najstarszych warzyw świata. Właściwości selera naciowego były bowiem znane już w starożytności, dziś także warto mieć go w swoich zapasach. Koktajl z selera naciowego to smaczny i zdrowy napój, który dostarczy organizmowi cenne składniki odżywcze. Jego przygotowanie jest szybkie i łatwe, co sprawia, że jest idealną opcją dla osób prowadzących zabiegany tryb życia. Włącz roślinny napój do swojej diety, by wesprzeć nie tylko jelita, ale i samopoczucie.