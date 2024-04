Śniadania dla dojrzałych kobiet? Co trzeba wiedzieć

Dlaczego akurat dojrzałe kobiety muszą zwracać uwagę, co jeść na śniadanie? Wszystko przez to, że z wiekiem zmieniają się ich zapotrzebowania kaloryczne, a ponadto znacząco spowalnia ich metabolizm. Dodatkowo, ze względu na zmiany hormonalne, panie potrzebują również wielu składników odżywczych, które nie tylko pozwolą zachować im smukłą sylwetkę, ale także zminimalizują ryzyko występowania chorób i mogą również nieco spowolnić procesy starzenia się organizmu. Ogólnie przy komponowaniu jadłospisu, nadal obowiązuje zasada, aby wprowadzić trzy posiłki główne oraz dwa mniejsze, aby zapewnić uczucie sytości i nie sprawić, że najdzie nagła ochota na podjadanie, co później może być zgubne dla sylwetki.

"Zdrowie na widelcu": Węglowodany na śniadanie. Na co zwracać uwagę? Polsat Cafe

Usuń produkty z menu

Świeże warzywa i owoce powinny znaleźć się w czasie śniadania 123RF/PICSEL

Zanim przejdziemy do tego, jak powinny wyglądać śniadania dla dojrzałych kobiet, warto powiedzieć, czego musowo trzeba się wystrzegać. Z racji tego, że metabolizm znacząco spowalnia, posiłki muszą zawierać zdecydowanie mniej węglowodanów prostych, czyli cukrów. Dlatego wszystko to, co ląduje na stole w czasie śniadania, powinno zawierać jak najmniej cukru, więc nawyk czytania etykiet powinien wejść nam w krew. Ponadto lepiej unikać produktów wysoko przetworzonych, czyli tzw. gotowców, ponieważ mogą one zawierać tłuszcze trans, wyjątkowo szkodliwe dla układu krążenia. Wyjątkiem dla dojrzałych pań są cukry, które można znaleźć w świeżych owocach i warzywach. Ich zjadanie wiąże się także z dostarczaniem błonnika pokarmowego, który pozwala na lepsze trawienie oraz nie powoduje wysokiego wyrzutu insuliny do organizmu.

Pamiętaj o mocnych kościach

Z wiekiem kondycja kości może być osłabiona, a to za sprawą niedostatecznych ilości wapnia dostarczanego wraz z pożywieniem, co może sprzyjać powstawaniu osteoporozy. Schorzenie jest bardzo niebezpieczne i zwiększa ryzyko kontuzji, złamań oraz długiej rekonwalescencji. Jak można temu zapobiec? Wystarczy włączyć do posiłków naturalne źródła wapnia, które można znaleźć w nabiale. Jednak warto pamiętać również, aby był to produkty jak najmniej przetworzone oraz charakteryzujące się zmniejszoną ilością tłuszczów. Idealnie na śniadanie sprawdzą się w takim razie chude twarogi, jogurty naturalne, sery, serki wiejskie oraz mleko. Warto również pamiętać o kefirze: nie tylko zapewni solidną porcję wapnia, ale także zaliczany jest do probiotyków, czyli substancji oddziałujących korzystnie na mikroflorę jelitową. W efekcie układ pokarmowy pracuje sprawniej, ale także poprawia się odporność.

Produkty do zadań specjalnych: musowo w diecie

Tofu ma neutralny smak i powinno się ono znaleźć w diecie dojrzałych pań 123RF/PICSEL

Wiadomo już, że dojrzałe kobiety mają inną gospodarkę hormonalną wywołaną przez menopauzę. Wtedy znacząco spada poziom estrogenu, co ma wpływ na to, że panie narażone są na bardzo nieprzyjemne objawy związane z przekwitaniem oraz są narażone na występowanie miażdżycy. Aby złagodzić symptomy towarzyszące klimakterium, warto sięgnąć po produkty, które są bogatym źródłem fitoestrogenów, czyli roślinnego zamiennika ważnej dla kobiet substancji. Gdzie można ją znaleźć? Przede wszystkim w produktach sojowych: napojach roślinnych lub tofu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgać po orzeszki ziemne, pistacje, ale także w brokuły, szpinak, fasolkę szparagową, suszone morele, daktyle, maliny, czereśnie oraz popularną miętę.

Cztery cenne substancje: dla zdrowia i urody dojrzałych pań

Pomidory na śniadanie? Czemu nie! Sprawdzą się idealnie dla dojrzałych pań 123RF/PICSEL

Dojrzałe panie potrzebują jeszcze czterech cennych substancji, które pozwalają nie tylko utrzymać zdrowie w dobrej kondycji, ale także, by wyglądać lepiej. Czas je poznać:

Witamina C - najczęściej wspominana jest w kontekście odporności, ale warto wiedzieć, że także uelastycznia naczynia krwionośne, co zmniejsza ryzyko miażdżycy oraz nadciśnienia. Ponadto witamina C sprzyja syntezie kolagenu, a to przekłada się na młodszy wygląd skóry. Co w takim razie warto włączyć do śniadania? Wystarczy sięgnąć po czerwoną paprykę, cytrusy, kiwi, porzeczki czarne oraz nasze poczciwe kiszonki .

Witamina E - tzw. witamina młodości, ona właśnie pomaga utrzymać cerę w dobrej kondycji, pomaga opóźnić pojawiania się zmarszczek, a także redukować stany zapalne. Znaleźć ją można w migdałach, pomidorach, tłustych rybach morskich oraz jajach .

Witaminy z grupy B - oddziałują na wszystkie kluczowe procesy zachodzące w organizmie, ale warto je suplementować dlatego, gdyż mogą chronić układ nerwowy, redukować poziom złego cholesterolu, a także wspierać pracę wątroby, nerek oraz serca. Gdzie je można znaleźć? Na przykład w produktach pełnoziarnistych, czyli pieczywie, makaronach oraz kaszach .

Nienasycone kwasy tłusczowe - zdrowe tłuszcze muszą znaleźć się podczas śniadania pań dojrzałych, ponieważ to właśnie one najlepiej oddziałują na serce oraz układ krążenia. Znaleźć je można w orzechach, tłustych rybach morskich oraz olejach tłoczonych na zimno.