Już za kilka dni możesz zrywać liście. Które są najsmaczniejsze i najzdrowsze?

Porady

Czosnek niedźwiedzi, nazywany również potocznie cebulą czarownic, to bardzo zdrowa roślina, która zawiera mnóstwo wartościowych substancji, dlatego warto po nią sięgać. Należy jednak pamiętać, że czosnek niedźwiedzi jest objęty ochroną częściową, więc nie można go zrywać w lesie. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by uprawiać go we własnym ogrodzie.

Zdjęcie Liście czosnku niedźwiedziego należy zrywać w marcu i w kwietniu / 123RF/PICSEL