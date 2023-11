Spis treści: 01 Czysta łazienka i kuchnia — sekret tkwi w szczegółach

Przetarcie płytek i wypolerowanie na błysk kranów daje poczucie, że pomieszczenia lśnią czystością. Jeśli nie mamy zbyt dużo czasu na sprzątanie, takie rozwiązanie może być niezłym kompromisem. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że dla zachowania higieny — tak kluczowej w przestrzeni łazienkowej i kuchennej — konieczne jest zajęcie się także mniej oczywistymi zakamarkami. Regularne czyszczenie fug nie powinno być bagatelizowane.

To właśnie w tych szczelinach tworzą się idealne warunki do osiadania brudu. Duża wilgotność powietrza sprzyja z kolei rozwojowi pleśni. Jeśli do tego dopuścimy, porządki staną się bardziej uciążliwe. W kuchni fugi mogą zostać zanieczyszczone resztkami jedzenia i oblepione tłuszczem. W łazienkach mamy z kolei do czynienia z resztkami kosmetyków, osadami z kamienia i rdzy. Jak sobie z tym poradzić? Domowe sposoby mycia fug przynoszą bardzo dobre rezultaty. Stosujmy je, zanim w zakamarkach między płytkami na potęgę rozrośnie się uporczywy brud.

Przepis na domową pastę do czyszczenia fug

Przygotowanie naturalnego środka do umycia fug nie wymaga specjalistycznej wiedzy z dziedziny chemii ani zaopatrywania się w trudno dostępne specyfiki. Wystarczy, że zajrzysz do kuchennej szafki. Masz w niej proszek do pieczenia? Świetnie się składa! To właśnie on będzie bazą pasty do czyszczenia fug w kuchni i łazience.

Do miseczki wsyp 2-3 opakowania proszku do pieczenia. Dokładna ilość zależy od rozmiaru przestrzeni, którą zamierzasz wysprzątać.

Proszek zalej 2-3 łyżkami ciepłej wody i wymieszaj. Powinna powstać gęsta pasta.

Nakładaj ją bezpośrednio na fugi. Zostaw na pół godziny.

Końcowym etapem będzie wyszorowanie przestrzeni między kafelkami starą szczoteczką do zębów.

Spłucz ciepłą wodą i ciesz wzrok czystością.

O tym pamiętaj: Mimo że pasta nie ma właściwości drażniących, sprzątanie zawsze przeprowadzaj w rękawicach ochronnych.

Czego używać do czyszczenia fug? Druciaki idą w odstawkę

Przestrzenie między kafelkami bywają chropowate. Uważasz, że do czyszczenia zakamarków najlepiej sprawdzą się ostre szczotki i druciaki, które pozwolą zedrzeć cały brud? Nie jest to najlepszy pomysł. Takie manewry mogą uszkodzić zarówno strukturę fug, jak i płytki. Niewielkich rys nie dojrzysz na pierwszy rzut oka, ale zanieczyszczenia i bakterie będą wnikać w nie bez problemu.

Czym czyścić fugi, aby ich nie uszkodzić? Wybieraj szczoteczki do zębów z miękkim, ewentualnie półtwardym włosiem. Przydatna będzie też kuchenna gąbka (używaj miękkiej strony) i ściereczka bawełniana.

