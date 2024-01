Kasza bulgur: Słów kilka o niej

Kasza bulgur nie zawsze była dobrze znana w Polsce i dostępna na sklepowych półkach. Choć jej rodowód jest naprawdę długi, gdyż już w starożytności była podawana w czasie posiłków na Bliskim Wschodzie, ale była także doskonale znana mieszkańcom Chin i służyła jako zamiennik poczciwego ryżu. Kasza bulgur powstaje z pszenicy, lecz zanim trafi na stoły, jest najpierw gotowana, a dopiero suszona i w takiej formie jest sprzedawana do dzisiaj. Warto wiedzieć, że ten produkt - z racji, że powstaje z pszenicy - jest produktem glutenowym: ci, którzy są uczuleni na gluten, raczej powinni go unikać.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, kasza bulgur ma niski indeks glikemiczny (IG: 46) więc może być śmiało zajadana przez osoby borykające się z cukrzycą. Ale ta właściwość jest także dla wszystkich tych, którzy dbają o zdrową i szczupłą sylwetkę. Ponieważ niski IG nie powoduje gwałtownych wyrzutów glukozy przez trzustkę, przez co mamy nieco mniejszy apetyt po posiłkach. Trzeba dodać jeszcze jedno: kasza bulgur nie ma zbyt wielu kalorii, ponieważ ma tylko 83 kcal. Dlatego można śmiało powiedzieć - to prawdziwy sprzymierzeniec odchudzania.

Kasza bulgur na zdrowie i młody wygląd

Wiadomo już, że kasza bulgur ma niski IG oraz niewiele kalorii, ale trzeba również wspomnieć, że ma również sporą dawkę błonnika pokarmowego. Ma on ogromne zasługi dla jelit i całego układu pokarmowego: reguluje procesy trawienia, pomaga pozbyć się złogów, ułatwia przemianę materii, wiec trzeba jeść go obowiązkowo, kiedy chcemy wyglądać szczuplej lub jesteśmy w trudnej fazie odchudzania. Ale to nie wszystko: błonnik pokarmowy wspiera mikroflorę jelitową, a to przekłada się na lepszą odporność, co w sezonie wzmożonych infekcji jest na wagę złota.

Chcemy wyglądać młodo? Kasza bulgur powinna jak najczęściej gościć na naszych stołach. Wszystko za sprawą witaminy A, która jest w niej obecna. Największe zasługi przypisuje się jej w dziedzinie ochrony prawidłowego wzroku i pracy oczu, ale trzeba powiedzieć także, że korzystnie działa na kondycję skóry, włosów i paznokci. Pakiet witamin z grupy B pomaga kontrolować procesy zachodzące w organizmie, zmniejszają stany zapalne, a także poprawiają pracę kluczowych układów.

Jeśli komuś mało substancji, które dobroczynnie wpływają na nasze ciało, to trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch:

potas - znany jest z tego, że wspiera pracę serca: pomaga również utrzymać prawidłowe ciśnienie.

kwas foliowy - on z kolei dobroczynnie wspiera układ nerwowy i może chronić organizm np. przed skutkami nadmiernego stresu.

Jak gotować kaszę bulgur?

Kaszę bulgur można w łatwy sposób ugotować. Co prawda, najczęściej sprzedawana jest w woreczkach, ale czasem dostępny jest luzem. Jak go ugotować? Wystarczy odpowiednią ilość przepłukać na sicie, a następnie wsypać do garnka i zalać wodą: musi być jej dwa razy więcej niż kaszy. Następnie gotujemy pod przykryciem przez kwadrans, aby produkt wchłonął cały płyn.

