"Złoto wegan": Słów parę o płatkach drożdżowych

O ile same drożdże w różnych formach są wszystkim doskonale znane, to w płatki drożdżowe już trudniej się zaopatrzyć, ale nie oznacza to, że nie trzeba się nimi interesować. Wyglądem bardziej przypominają bułkę tartą, a płatkami są tylko z nazwy, bo zazwyczaj są w sproszkowanej formie. Dlaczego są tak cenne w kuchni? Ponieważ mają nieco orzechowy smak, a niektórzy wyczuwają w nim wyraźną nutę sera, dlatego często nazywane są wegańskim parmezanem. Oczywiście, płatki drożdżowe dają potrawom to, co w kuchni roślinnej trudno uzyskać, czyli piąty smak zwany umami.

Płatki drożdżowe nieaktywne: Co to oznacza?

Płatki drożdżowe powstają w specyficzny sposób, ponieważ drożdże najpierw się aktywuje i "karmi" glukozą pozyskiwaną z melasy, a po wyrośnięciu i osiągnięciu pożądanej wartości, są one dezaktywowane w wyniku działania wysokiej temperatury. Proces jest ten niezbędny, aby po spożyciu nie rosły w naszym organizmie, ale dostarczały wrażeń smakowych oraz niezbędnych substancji odżywczych. Skoro wiemy już, jak powstają płatki drożdżowe, to czas dowiedzieć się pokrótce, jak je wykorzystać.

Prawdą jest, że można dodawać je do różnorakich potraw dla podkręcenia smaku i mogą z powodzeniem zastąpić sól, którą spożywamy w nadmiarze. Oprócz tego ten produkt może być stosowany jako suplement diety, ponieważ ma wiele substancji odżywczych oraz zapewnia sporą dawkę energii.

Pokaźna lista substancji odżywczych

Płatki drożdżowe cenione są za pokaźną obecność pełnowartościowego białka, którego w diecie roślinnej często brakuje. To właśnie ta substancja jest jedną z najważniejszych pożywek dla organizmu, która dodaje niezbędnej siły, ale również jest budulcem tkanek oraz katalizatorem cennych procesów zachodzących w naszym ciele. Ponadto produkt to źródło błonnika: czyli odżywki dla jelit oraz sprzymierzeńca odchudzania. Co więcej, w płatkach znaleźć można także witaminy: A oraz z grupy B, które dobroczynnie oddziałują na cały organizm.

Najcenniejsza jednak jest selenometionina - czyli pochodna selenu. Okazuje się, że zaliczana jest do silnych przeciwutleniaczy, które nie tylko redukują stany zapalne, ale mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania chorób cywilizacyjnych, a także opóźniać procesy starzenia się komórek organizmu.

Jak korzystać z płatków drożdżowych?

Wiemy już, że płatki drożdżowe mogą być wegańskim zamiennikiem sera, a także zastępować sól, co znacznie przysłuży się pracy serca oraz kondycji całego układu krążenia. Można je również stosować jako zagęstnik sosów i zup, które serwowane są jako dodatek do dań głównych. Płatki wzbogacają również dania ziemniaczane, więc można posypać nimi albo frytki, albo purée lub dodać je wraz z młodymi ziemniakami w sezonie letnim. Wiele osób zaś nie wyobraża sobie śniadania bez płatków drożdżowych, ponieważ można śmiało je dodawać do owsianek, jogurtów czy kefirów.

Niestety, nie każdy może bezkarnie zajadać się płatkami drożdżowymi. Zrezygnować muszą z nich wszyscy ci, którzy są uczuleni na białka drożdży oraz borykający się z kandydozą.

