Katarzyna Bosacka o żywności przetworzonej

Porady Ten eliksir działa zbawiennie na jelita. Pasożyty nie będą mieć szans Influencerka regularnie wypowiada się na tematy związane z żywnością. Tym razem Katarzyna Bosacka odniosła się do tej przetworzonej i jak napisała na instagramowym profilu, negatywnie wpływa na organizm.

Dziennikarka powołała się na badania naukowe badaczy z Hiszpanii, które wskazały, że przekąski, słodkie napoje, gotowe dania, wędliny, ciastka i inne dania typu fast food przyczyniają się do zwiększania ryzyka wystąpienia depresji i negatywnie działają na mózg.

"W badaniu wzięło udział 152 dorosłych osób, których jedzenie było monitorowane przez rok. Okazało się, że osoby jedzące więcej żywności przetworzonej częściej doświadczały objawów depresji, a ich mózg miał mniejszą ilość «szarej substancji», która jest ważna m.in. przy podejmowaniu decyzji" - przekazała na Instagramie.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka zaapelowała, by skupiać się na zdrowych i naturalnych produktach / Mateusz Jagielski/East News / East News

Katarzyna Bosacka ostrzega internautów. Co pozytywnie wpływa na mózg?

Katarzyna Bosacka od lat apeluje do Polaków, by stawiali na zdrową żywność i unikali produktów, których skład pozostawia wiele do życzenia. Wszystko to w trosce o zdrowie. Dlatego też często bierze pod lupę popularne produkty, analizuje zawarte w nich składniki i dzieli się wnioskami z internautami. W ten sposób edukuje i nakłania do robienia świadomych zakupów.

W kwestii żywności przetworzonej influencerka podkreśliła, że przyczynia się nie tylko do otyłości i powstawania stanu zapalnego organizmu. Oprócz tego dochodzi również negatywny wpływ na samopoczucie i zdolność radzenia sobie z problemami.

Dziennikarka zaapelowała, by skupiać się na zdrowych i naturalnych produktach. W związku z tym wymieniła te, które pozytywnie oddziałują na mózg. Są to m.in. jajka, brokuły, pomarańcze, orzechy, kurkuma, pestki dyni, kakao, ryby, siemię lniane, awokado, owoce jagodowe i warzywa liściaste.

