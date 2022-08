Spis treści: 01 Kradzież "na walizkę": Na czym polega?

02 "Metoda na walizkę" : Jak uchronić się przed kradzieżą auta?

03 Owiń kluczyki w folię aluminiową. Tak ochronisz się przed kradzieżą!

Z przeprowadzanych rokrocznie badań wynika, że kradzieże aut w Polsce zdarzają się coraz rzadziej i nie mamy już do czynienia z taką plagą przestępstw, jak jeszcze dwie czy trzy dekady temu. Nie zmienia to jednak faktu, że złodzieje wciąż polują na auta, w szczególności na nowsze i droższe egzemplarze. Od kilku lat coraz częściej decydują się na kradzież na tzw. "walizkę" - policja przekonuje, że to już prawdziwa plaga! Na czym polega ta metoda i jak się przed nią bronić?

Kradzież "na walizkę": Na czym polega?

Czosnek zregeneruje twoje storczyki. Znowu będą pięknie kwitły! Kradzież "na walizkę" dotyczy pojazdów wyposażonych w bezkluczykowy dostęp. Złodzieje działają zawsze w parze - pierwszy podchodzi do drzwi domu lub mieszkania z małym, specjalnym urządzeniem, za pomocą którego uruchamia leżący w domu kluczyk, przesyłając dalej jego sygnał.

Drugi z przestępców czuwa w tym czasie przy samochodzie z urządzeniem, które przypomina do złudzenia niewielką walizkę. Przechwytuje ona sygnał i przekazuje go dalej do samochodu, który sam się otwiera. W ten sam sposób złodzieje uruchamiają także silnik - po jego odpaleniu kluczyka nie musi być w pojeździe! Tak długo, jak przestępcy nie zgaszą silnika, samochód nie zgaśnie.

"Metoda na walizkę" : Jak uchronić się przed kradzieżą auta?

Zdjęcie Metoda "na walizkę" nazywana jest tak, gdyż urządzenie, którym posługują się złodzieje, często przypomina walizkę. Umożliwia ono kradzież samochodu w nawet kilka sekund - informuje policja / 123RF/PICSEL

Szef brytyjskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego, Edmund King udzielił "Daily Mail" wywiadu, w którym zaapelował do kierowców aut z systemem bezkluczykowym, by odpowiednio zabezpieczali swoje kluczyki. King wie, o czym mówi, ponieważ jego żonie skradziono drogiego lexusa właśnie za pomocą metody "na walizkę".

Edmund King przyznał, że od tego czasu trzyma kluczyki w specjalnym etui, które dodatkowo wkłada do metalowego pudełka, a to do mikrofalówki. Choć na pozór może wydawać się to przesadą, to faktycznie w sieci nie brakuje już miejsc, gdzie można kupić takie etui, a nawet całe pudełko antykradzieżowe.

Owiń kluczyki w folię aluminiową. Tak ochronisz się przed kradzieżą!

Osoby, których nie stać na zakup pudełka, mogą skorzystać z równie skutecznej, domowej metody, którą King podzielił się z czytelnikami. Wystarczy dokładnie zawinąć kluczyk w folię aluminiową i położyć go w domu, jak najdalej od drzwi wejściowych. To tania i prosta metoda, która pozwoli skutecznie ochronić samochód przed kradzieżą.

Ten domowy sposób poleca również policja. - Na naszym rynku pojawiły się już etui na klucze, które są ekranowane, przez co sygnał nadawany przez klucz jest bardzo słaby, bądź też zostaje zagłuszony całkowicie. Jednak są też domowe, proste i sprawdzone metody na zabezpieczenie kluczyka, a mianowicie wystarczy schować go w metalowym pojemniku lub, jak to zrobił jeden mieszkańców Białołęki, szczelne owinąć folią aluminiową. Tym sposobem właściciel udaremnił kradzież swojego pojazdu - czytamy w oficjalnym komunikacie.

