Czternasta emerytura to świadczenie wypłacone seniorom po raz pierwszy w 2021 roku. Z początku miało być ono tylko jednorazowym dodatkiem, ale z uwagi na wysoką inflację rząd zdecydował się ponowić wypłatę 14-stki w 2022 roku i już zapowiedział kolejne wypłaty oraz prace nad projektem, mającym na celu wprowadzenie dodatkowej emerytury na stałe.

Czternasta emerytura przysługuje:

emerytom otrzymującym emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe)

rencistom

inwalidom wojennym

inwalidom wojskowym

odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+)

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojskowych

świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym

emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

Co się zmienia w wypłacie 14. emerytur?

Atakują polskie domy, wchodzą przez okna. Wiosną i latem to prawdziwa plaga Na rządowych stronach pojawił się już projekt ustawy wprowadzającej 14. emeryturę na stałe. To jednak nie wszystkie zmiany. Nową propozycją w projekcie ustawy jest możliwość wypłaty 14. emerytury w kwocie wyższej niż najniższa emerytura. Rząd bierze więc pod uwagę podniesienie wysokości dodatkowej emerytury, jeśli tylko pojawi się taka możliwość. Wiemy już jednak na pewno, że nie stanie się to w tym roku.

Nowością w przygotowywanych regulacjach jest także elastyczny czas wypłaty świadczenia. Oznacza to, że nie będzie stałego, określonego przepisami terminu wypłaty 14. emerytury w trakcie roku kalendarzowego. Data wskazywana będzie co roku przez ministra. W 2023 roku będzie to koniec sierpnia i wrzesień.

Nowe przepisy wprowadzą 14. emeryturę na stałe do katalogu dodatkowych świadczeń dla seniorów.

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2023 roku?

W 2023 roku 14. emerytura zostanie wypłacona w sierpniu i wrześniu. W kolejnych miesiącach rząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października wskazywać będzie miesiąc wypłaty świadczenia.

Ile wynosi 14. emerytura w 2023 roku?

Jak możemy przeczytać w opublikowanym projekcie, 14. emerytura będzie wypłacana w kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. 14-tka będzie regularnie waloryzowana, czyli podwyższana o wskaźnik waloryzacji.

Maksymalna wysokość 14. emerytury w 2023 r. wyniesie 1588,44 zł brutto. Nie otrzymają jej jednak wszyscy seniorzy. W projekcie ustawy proponuje się, aby kwota 14-tki wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota ta będzie niższa, 14. emerytura nie zostanie wypłacona.

