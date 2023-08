Wrzos pospolity to bardzo popularna roślina w Polsce. Charakteryzuje się obfitym i długim kwitnieniem — cieszy on oko aż do pierwszych mrozów.

Wrzos to nieduża krzewka, która może dorastać do 30-40 cm wysokości. Roślina tworzy charakterystyczne kobierce, a jej kwiaty występują w odcieniach bieli, różu, fioletu i czerwieni. Z kolei jego igiełkowate listki mogą mieć żółtą, zieloną, szarą, a nawet lekko pomarańczową barwę.

Wrzos pospolity — wymagania, uprawa i pielęgnacja

Roślina ta ma stosunkowo małe wymagania i jest dość prosta w uprawie. Aby zdrowo rosła i obficie kwitła, potrzebuje słonecznego stanowiska. Wrzosy dobrze rosną też w półcieniu. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna i torfowa o kwaśnym odczynie pH 3,5-5,0.

Wrzosy podlewa się rzadko, ale obficie. Roślina jest dość odporna na suszę, jednak przy niedoborze wody zmarnieje i straci swój piękny wygląd.

Wrzosy sadzimy dopiero jesienią, najlepiej we wrześniu, jednak można to też zrobić na wiosnę. Warto pamiętać o ściółkowaniu ziemi wokół nich. Najlepiej użyć do tego kory sosnowej. Taki zabieg ograniczy rozwój chwastów i ochroni roślinę przed niekorzystnymi warunkami, czyli zimą przed mrozem, a latem przed suszą.

Wiosną warto dodatkowo ją nawozić preparatami do roślin lubiących kwaśne podłoże. O tej porze roku warto również przeprowadzić wiosenne przycinanie zasuszonych kwiatostanów. Dzięki temu roślina będzie bujnie kwitła.

Wrzos zwyczajny to piękna roślina ozdobna, którą możemy ozdobić zarówno ogród, jak i balkon

Według wierzeń kwiat ten ściągał nieszczęście na dom. Przesądy dotyczące wrzosów

Z konkretnymi kwiatami wiążemy często symbolikę. Niektóre z nich wyrażają nasze uczucia jak np. miłość lub wdzięczność, inne kojarzymy z żałobą po stracie bliskich. Według przesądów niektóre kwiaty mogą też przynosić pecha. Wrzos jest właśnie jednym z nich.

O złej energii wrzosów przeświadczone były ludy nordyckie. Symbolizowały one nieszczęście. Uważano, że roślina ta ściągnie na dom ubóstwo i złe moce. Do dziś możemy spotkać się, z tym że mieszkańcy Skandynawii nie hodują wrzosów w domach, aby ustrzec się pecha, a także chorób wśród domowników.

Jeden z zabobonów mówi też o tym, by wystrzegać się wrzosów w domu ponieważ to z nich miały być robione miotły, używane przez czarownice do latania.

Jednakże nie wszędzie uważano wrzosy za kwiaty nieszczęścia. Celtowie twierdzili, że wrzosy są magiczne. Druidzi wierzyli, że kwiaty te otwierają bramy między światami.

Oprócz tego uważano, że roślina ta przyciąga pozytywną energię, miłość i sukcesy. Z tego powodu chętnie hodowali je w domach, wierząc, że zatrzymają one w nich dobrobyt. Skrzynie z wrzosami układano zazwyczaj przy łóżkach - miało to zapewnić dobre sny.

W Polsce rzadko hodujemy wrzosy w domach. Kwiat ten zazwyczaj zdobi nasze ogródki i balkony, a także wykorzystywany jest do przystrajania grobów bliskich na Wszystkich Świętych.

