Przyszli emeryci rzadko mają świadomość, że od tego, kiedy wystąpią z wnioskiem o emeryturę, zależeć będzie wysokość ich świadczenia. Wiedza ta przyda się im szczególnie teraz - zbliżają się właśnie ważne dla seniorów daty!

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę?

Emerytura stażowa wchodzi w życie. Decyzja po stronie pracownika

Utrzymuje wszędobylskie chwasty na odległość. Jesienią wzmocni uprawy przed nowym sezonem

Podlewasz skrzydłokwiat tylko wodą? Czasem może mu nie pomóc

Raz w tygodniu podlej go odżywczą miksturą. Liście pieniążka będą dorodne jak nigdy Składając wniosek o emeryturę warto zrobić to w miesiącach, które są najbardziej korzystne. W roku 2024 będzie to styczeń lub przełom stycznia i lutego. Od 1 marca 2024 roku seniorzy będą mieli zagwarantowaną podwyżkę - z prognoz rządu wynika bowiem, że waloryzacja emerytur i rent wyniesie 12,3 proc. Co ciekawe, nie będzie to ostatnia taka waloryzacja! Kolejne podwyżki będą już jednak jednocyfrowe.

Osoby, które złożą wniosek o emeryturę w styczniu lub na przełomie stycznia i lutego otrzymają także "trzynastkę" - wypłacona ona będzie bowiem wszystkim emerytom, którzy na dzień 31 marca 2024 roku będą mieć prawo do świadczenia.

Warto także pamiętać, że przechodząc na emeryturę w styczniu rozwiązanie umowy o pracę oraz wniosek można złożyć nawet pod koniec miesiąca – wówczas możliwym jest otrzymanie całego wynagrodzenia za styczeń, uzyskanie odprawy emerytalnej, a także prawo do całej emerytury za styczeń

- radzi również na łamach "Faktu" dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.

Reklama

Co z osobami, które chcą przejść na emeryturę w późniejszych miesiącach 2024 roku?

Osoby, które chcą przejść na emeryturę wiosną 2024 roku nie uzyskają już tak atrakcyjnych warunków. Nie załapią się bowiem na waloryzację i trzynastkę. Powinny więc poczekać do lipca tego roku - za sprawą rocznej waloryzacji kapitału, jaki przez lata pracy zgromadzony został w ZUS, może okazać się to bardzo korzystne. Dlaczego?

By odprowadzane składki nie straciły na wartości, raz w roku są podnoszone - dzieje się to w czerwcu. Roczny wskaźnik waloryzacji konta emerytalnego może sięgnąć wtedy 12 proc. czyli tyle, co inflacja. Świadczenie będzie więc na pewno wyższe niż gdybyśmy taki wniosek złożyli np. w maju lub w czerwcu. Kto złoży wniosek w lipcu, otrzyma również "czternastkę".

Zobacz również:

Zmiany w emeryturach pomostowych. Będzie dużo łatwiej?