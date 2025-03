- Jeśli porozmawiasz z większą liczbą dermatologów, usłyszysz prawdopodobnie, że żaden z nich nie używa do mycia mydła (poza myciem rąk) - wyznała z rozbrajającą szczerością na łamach magazynu Time, dermatolog dr Erin Chan. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na to, że zawarte w klasycznym mydle składniki: wodorotlenek potasu lub wodorotlenek sodu połączone z tłuszczem, zmywają skórę tak dobrze, że aż...zbyt dobrze. Zaburzają delikatną równowagę na powierzchni skóry, zwaną barierą hydrolipidową. Mocno domywające i wysuszające działanie mydła prowadzi do przesuszenia, podrażnień i braku odpowiedniego nawilżenia. Potwierdza to badanie Davida Voegeli opublikowane w National Library of Medicine. Wnioski jednoznacznie wykazują, że im częściej ochotnicy używali mydła, tym bardziej "zakłócali" równowagę lipidową skóry. - Takie zaburzenia prowadzą do suchości skóry, wrażliwości i zwiększonego ryzyka infekcji - mówi autor badania, David Voegeli, immunofarmakolog i profesor pielęgniarstwa na University of Winchester w Anglii. Dodatkowo wykazano, że mydło zaburza równowagę pH skóry.