Spis treści: 01 Biała kiełbasa od lat króluje w polskiej kuchni

02 Jaka biała kiełbasa jest najlepsza?

03 Jak gotować białą kiełbasę?

Biała kiełbasa od lat króluje w polskiej kuchni

Biała kiełbasa w polskiej kuchni pojawiła się już XVII wieku w Wielkopolsce. Pierwszy przepis na nią znalazł się zaś w książce kucharskiej autorstwa Marii Śleżańskiej z 1904 roku.

W sklepach znajdziemy kilka rodzajów białej kiełbasy w zależności od rodzaju mięsa i sposobu jej przygotowania, zanim trafi na sklepowe półki.

Wyróżniamy białą kiełbasę:

wołową

wieprzową

parzoną

surową

nietrwałą

średnio rozdrobnioną

silnie rozdrobnioną



To od naszych preferencji smakowych zależy, która z nich będzie dla nas najlepsza. Jednak jest kilka zasad, którymi warto kierować się przy wyborze dobrej białej kiełbasy.



Jaka biała kiełbasa jest najlepsza?

Zdjęcie Czym kierować się przy wyborze białej kiełbasy w sklepie? Przede wszystkim składem i kolorem kiełbasy / 123RF/PICSEL

Bez względu na to, czy wybierzemy surową, czy parzoną, wieprzową, czy wołową białą kiełbasę, ważne, by w sklepie czytać etykiety. Im więcej mięsa, a mniej tłuszczu, mąki, ulepszaczy i soi oraz innych wypełniaczy, tym lepiej dla nas.

Na etykiecie powinno być wyszczególnione z jakiego rodzaju mięsa została wykonana kiełbasa i jaka jest jego procentowa zawartość w produkcie.

Biała kiełbasa wieprzowa może zawierać podgardle, boczek, łopatkę wieprzową, dodatek wołowiny, mięso gulaszowe oraz przyprawy jak pieprz sól, majeranek czosnek.

Mięsna masa zamknięta jest w naturalnym flaku z jelita wieprzowego. Im więcej powyższych dodatków, tym lepiej, a gdy wysoko w składzie pojawiają wypełniacze, jak soja, tym gorzej dla nas.

Należy także zwrócić uwagę na kolor. Wbrew pozorom nie powinniśmy wybierać kiełbasy o zabarwieniu... białym. Świadczy to o dużej zawartości tłuszczu w kiełbasie. Za to bardziej różowa lub szara barwa będzie świadczyła o sporej zawartości mięsa. Im więcej mięsa pochodzącego z mięśni, tym bardziej różowa będzie biała kiełbasa.

Jak gotować białą kiełbasę?

Zdjęcie Biała kiełbasa to często dodatek do żurku / 123RF/PICSEL

Po ugotowaniu biała kiełbasa powinna być zwarta i aromatyczna. Żeby to osiągnąć po wybraniu dobrej białej kiełbasy w sklepie, należy ją w odpowiedni sposób ugotować, a raczej... sparzyć.

Jak przygotować kiełbasę do żurku tak, aby nie popękała? Trik polega na tym, że wody w garnku nie doprowadzamy do wrzenia. Tuż przed tym momentem wyłączamy ogień i wówczas wkładamy kiełbasę do prawie wrzącej wody, a następnie zostawiamy ją w tej wodzie pod przykryciem na 20-30 minut. Przedtem warto delikatnie ponakłuwać osłonkę, by ciśnienie znalazło ujście, a kiełbasa nie rozlatywała się nam na talerzu.

Dobrze do wody dodać także szczyptę soli, majeranek i liść laurowy, wtedy kiełbasa nabierze dodatkowego aromatu.

Białą kiełbasę możemy podawać na różne sposoby - do żurku w plasterkach, na tacy z innymi wędlinami, albo na gorąco w całości ze smażoną na klarowanym maśle cebulą.

Zdjęcie Biała kiełbasa świetnie smakuje też solo / Bartosz Krupa/Dzien Dobry TVN/East News / East News