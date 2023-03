Zakazany przy wrzodach żołądka i zapaleniu jelit. Problem zaogni nawet kawałek

Chrzan jest jednym z najważniejszych symboli wielkanocnego stołu. Warto bliżej przyjrzeć się roślinie, którą zdegradowano do roli przyprawy. Wszak chrzan ma wiele właściwości prozdrowotnych. Dobrze mieć go pod ręką przy niestrawności - również wtedy, gdy przyczyną jest świąteczne przejedzenie, czy chorych zatokach. Co jeszcze warto wiedzieć na temat chrzanu i jak go jeść, żeby nie schrzanić sprawy?

Zdjęcie Chrzan może wspomóc leczenie różnych chorób / 123RF/PICSEL