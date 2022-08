Kierowcy - to ostatnie dni naklejek rejestracyjnych. Podajemy prosty, domowy sposób na pozbycie się ich

Porady

Już niedługo zacznie się w Polsce wielkie odklejanie nalepek rejestracyjnych z pojazdów. Jesienią będą one już bowiem nieobowiązkowe - to właśnie wtedy wejdą w życie zapisy pakietu deregulacyjnego dla kierowców. Jak się do tego przygotować i bezpiecznie usunąć naklejkę z szyby? Są na to domowe sposoby.

Zdjęcie Już niedługo koniec z obowiązkową naklejką na szybie /ARKADIUSZ ZIOLEK /East News / 123RF/PICSEL