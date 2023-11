Kilka chwil i gotowe. Biję na głowę inne pasty kanapkowe

Oprac.: Tomasz Hirkyj Porady

Co można powiedzieć o mięsie mielonym? Z całą pewnością to, że jest uniwersalne i dosłownie w kilka chwil można przygotować z niego wiele dań. Jeśli macie ochotę na coś niesztampowego do kanapek, to pasta z dodatkiem tego wdzięcznego składnika sprawdzi się idealnie, a domownicy będą jeść, aż się uszy trzęsą. Jeśli zrobicie jej za mało, to miejcie pretensje tylko do siebie, bo znika błyskawicznie. Oto przepis na smarowidło z mięsa mielonego.

Zdjęcie Mięso mielone na kanapki? W takiej formie go jeszcze nie jedliście / 123RF/PICSEL